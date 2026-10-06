Arjantin milli takımda tarihi ayrılık! Lionel Messi kariyerine veda etti
Arjantin, hazırlık maçında Benin’i 3-0 mağlup ederken, Lionel Messi 21 yıllık milli takım kariyerine veda etti. Yaklaşık 85 bin taraftarın takip ettiği Monumental Stadı’ndaki karşılaşmada Messi, Arjantin formasıyla son kez sahaya çıktı. 208 maçta 126 gole ulaşan yıldız futbolcu, milli takım kariyerini 6 kupayla tamamladı.
Arjantin Milli Takımı'nın efsane futbolcusu Lionel Messi, Benin karşısında oynanan hazırlık maçında son kez milli formayı giydi. Buenos Aires'teki yaklaşık 85 bin kişilik Monumental Stadı'nda oynanan karşılaşmada Arjantin, Benin'i 3-0 mağlup ederken Messi, 21 yıllık milli takım kariyerine veda etti.
39 yaşındaki yıldız futbolcu, Arjantin formasıyla çıktığı son maçın ardından milli takım kariyerini noktaladı.
ARJANTİN'DEN BENİN'E 3 GOLLÜ TARİFE
Lionel Messi, Arjantin'in Benin'i 3-0 mağlup ettiği dostluk maçında bir gol atıp iki asist yaparak uluslararası futbol kariyerini noktaladı. 39 yaşındaki Messi, Ağustos ayında Arjantin'in Dünya Kupası'nda İspanya'ya yenilmesinin ardından emeklilik kararını açıklamıştı. 71. dakikada penaltıdan ağları havalandıran Messi, 208. milli maçında 126. golüne ulaştı.
MAÇ ÖNCESİ DEV MESSİ FORMASI UÇURULDU
Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı formasıyla çıkacağı son maç için giyeceği forma hazırlanırken, maçtan önce dev Messi forması helikopterle oyuncunun doğduğu şehir olan Rosario etrafında uçuruldu.