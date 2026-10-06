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Arjantin milli takımda tarihi ayrılık! Lionel Messi kariyerine veda etti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
AA
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Arjantin milli takımda tarihi ayrılık! Lionel Messi kariyerine veda etti

Arjantin, hazırlık maçında Benin’i 3-0 mağlup ederken, Lionel Messi 21 yıllık milli takım kariyerine veda etti. Yaklaşık 85 bin taraftarın takip ettiği Monumental Stadı’ndaki karşılaşmada Messi, Arjantin formasıyla son kez sahaya çıktı. 208 maçta 126 gole ulaşan yıldız futbolcu, milli takım kariyerini 6 kupayla tamamladı.

Arjantin Milli Takımı'nın efsane futbolcusu Lionel Messi, Benin karşısında oynanan hazırlık maçında son kez milli formayı giydi. Buenos Aires'teki yaklaşık 85 bin kişilik Monumental Stadı'nda oynanan karşılaşmada Arjantin, Benin'i 3-0 mağlup ederken Messi, 21 yıllık milli takım kariyerine veda etti.

39 yaşındaki yıldız futbolcu, Arjantin formasıyla çıktığı son maçın ardından milli takım kariyerini noktaladı.

Messi, Arjantin-Benin hazırlık maçının ardından milli takıma veda etti. (Foto: EPA)Messi, Arjantin-Benin hazırlık maçının ardından milli takıma veda etti. (Foto: EPA)

ARJANTİN'DEN BENİN'E 3 GOLLÜ TARİFE

Lionel Messi, Arjantin'in Benin'i 3-0 mağlup ettiği dostluk maçında bir gol atıp iki asist yaparak uluslararası futbol kariyerini noktaladı. 39 yaşındaki Messi, Ağustos ayında Arjantin'in Dünya Kupası'nda İspanya'ya yenilmesinin ardından emeklilik kararını açıklamıştı. 71. dakikada penaltıdan ağları havalandıran Messi, 208. milli maçında 126. golüne ulaştı.

Lionel Messi'nin veda forması (A Spor)Lionel Messi'nin veda forması (A Spor)

MAÇ ÖNCESİ DEV MESSİ FORMASI UÇURULDU

Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı formasıyla çıkacağı son maç için giyeceği forma hazırlanırken, maçtan önce dev Messi forması helikopterle oyuncunun doğduğu şehir olan Rosario etrafında uçuruldu.

DEV MESSİ FORMASI VEDA MAÇINDA UÇURULDU!

Beşiktaşlı oyuncu Olaitan (AA)Beşiktaşlı oyuncu Olaitan (AA)

BEŞİKTAŞLI OYUNCUDAN MESSI SÖZLERİ

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Junior Olaitan, Messi'nin Arjantin'e veda maçında Benin formasıyla sahada mücadele ediyor.

Maç öncesi Junior Olaitan, "Tarihin en iyi futbolcusu Messi'nin veda maçı olduğu için iyi hazırlandık. Böyle bir maçta yer almak gerçekten bir rüya. Maçı iple çekiyoruz. Messi'ye karşı oynamak veya onunla aynı takımda yer almak her futbolcunun hayalidir. O yüzden bu maç güzel bir şans. Kazanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Lionel Messi Arjantin formasıyla (A Haber Foto Arşiv)Lionel Messi Arjantin formasıyla (A Haber Foto Arşiv)

BU STADIN YERİ AYRI

Monumental Stadı, Messi'nin Arjantin milli takım formasıyla en çok gol attığı Arjantin stadı olma özelliği taşıyor.

39 yaşındaki yıldız golcü, Monumental Stadı'nda milli forma ile 22 galibiyet ve 6 beraberlik olmak üzere toplam 28 maça çıkarken hiç yenilgi yüzü görmedi ve 19 gol kaydetti.

Messi, bu stattaki ilk golünü 2008 yılında Dünya Kupası elemelerinde Uruguay'a karşı atarken 2021 ve 2024'te Bolivya ile oynanan maçlarda hat-trick yaptı.

Lionel Messi Arjantin formasıyla (A Haber Foto Arşiv)Lionel Messi Arjantin formasıyla (A Haber Foto Arşiv)

REKORLAR VE KUPALARLA DOLU KARİYER

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, 21 yıl boyunca sırtında taşıdığı milli takım formasına rekorlar ve kupalarla veda ediyor.

Messi, 207 maçla Arjantin Milli Takımı'nda en çok forma giyen oyuncu konumunda bulunuyor.

Söz konusu müsabakalarda 125 gol atan Messi, Güney Amerika'da milli takım formasıyla en çok gol atan oyuncu olarak milli takım kariyerini sona erdiriyor.

Messi, milli takım formasıyla 1 FIFA Dünya Kupası, 2 Copa America, 1 Finalissima, 1 Olimpiyat ve 1 FIFA U-20 Dünya Kupası olmak üzere toplam 6 kupa kazandı.

Lionel Messi Arjantin formasıyla (A Haber Foto Arşiv)Lionel Messi Arjantin formasıyla (A Haber Foto Arşiv)

SON DÜNYA KUPASI HÜZÜNLÜ OLDU

Dünya Kupası'nda Arjantin formasıyla bir şampiyonluğu bulunan Lionel Messi, 2022'deki bu zaferin ardından 2026'da ise finale çıkma başarısı gösterdi.

Messi, milli takım kariyerinin son turnuvası olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesini bir kez daha finale taşırken uzatmalarda İspanya'ya 1-0 mağlup olan Arjantin, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.

Deneyimli futbolcu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 8 gol kaydetti.

Lionel Messi Arjantin formasıyla (A Haber Foto Arşiv)Lionel Messi Arjantin formasıyla (A Haber Foto Arşiv)

DÜNYA KUPASI TARİHİNDE YERİ VAR

Messi, 34 maçla Dünya Kupası tarihinde en çok müsabakaya çıkan oyuncu konumunda bulunuyor.

Arjantinli futbolcu, çıktığı 34 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak FIFA Dünya Kupası tarihinde en çok müsabaka kazanan oyuncu rekorunu da elinde bulunduruyor.

Altı farklı Dünya Kupası'nda (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026) boy gösteren Arjantinli yıldız, 2022'de şampiyonluk yaşadıkları turnuvada 7 kez fileleri havalandırırken 2026'da ise 8 gol attı.

Messi, 21 golle Dünya Kupası tarihinde en fazla gol atan 2. futbolcu konumunda yer alıyor.

Zirvede ise 22 golle Fransız futbolcu Kylian Mbappe bulunuyor.

Lionel Messi Arjantin formasıyla (A Haber Foto Arşiv)Lionel Messi Arjantin formasıyla (A Haber Foto Arşiv)

MAÇ ÖNCESİ VEDA MESAJI

Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'na veda mesajı yayınladı. Messi, "O an geldi. Huzur içinde ayrılıyorum. Her şeyimi verdim. Bu forma yıllarca hayalim, gururum ve hayatım oldu. Beni bu kadar çok sevdiğiniz ve desteğiniz için teşekkür ederim. Sizi her zaman yanımda taşıyacağım" ifadelerini kullandı.

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