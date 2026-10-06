Maç öncesi Junior Olaitan, "Tarihin en iyi futbolcusu Messi'nin veda maçı olduğu için iyi hazırlandık. Böyle bir maçta yer almak gerçekten bir rüya. Maçı iple çekiyoruz. Messi'ye karşı oynamak veya onunla aynı takımda yer almak her futbolcunun hayalidir. O yüzden bu maç güzel bir şans. Kazanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Lionel Messi Arjantin formasıyla (A Haber Foto Arşiv)

BU STADIN YERİ AYRI

Monumental Stadı, Messi'nin Arjantin milli takım formasıyla en çok gol attığı Arjantin stadı olma özelliği taşıyor.

39 yaşındaki yıldız golcü, Monumental Stadı'nda milli forma ile 22 galibiyet ve 6 beraberlik olmak üzere toplam 28 maça çıkarken hiç yenilgi yüzü görmedi ve 19 gol kaydetti.

Messi, bu stattaki ilk golünü 2008 yılında Dünya Kupası elemelerinde Uruguay'a karşı atarken 2021 ve 2024'te Bolivya ile oynanan maçlarda hat-trick yaptı.