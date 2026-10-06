Ziraat Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor 2-0'la Arıt Kayadibi'ni yendi

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Sakaryaspor ile Arıt Kayadibi Spor tur bileti için karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele saat 17.00'de başladı. Giray Şaylan'ın yönettiği karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlandı. Sakaryaspor, mücadeleyi 2-0 kazandı ve tur atlayan taraf oldu.