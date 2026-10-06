Ziraat Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor 2-0'la Arıt Kayadibi'ni yendi
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Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Sakaryaspor ile Arıt Kayadibi Spor tur bileti için karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele saat 17.00'de başladı. Giray Şaylan'ın yönettiği karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlandı. Sakaryaspor, mücadeleyi 2-0 kazandı ve tur atlayan taraf oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Eleme Turu heyecanı devam ediyor. Günün karşılaşmalarından birinde Sakaryaspor ile Arıt Kayadibi Spor kozlarını paylaştı.
Tek maç üzerinden oynanan kupa mücadelesinde iki ekip de adını bir sonraki tura yazdırmak için sahaya çıktı.
Sakaryaspor, seyircisi önünde karşılaşmayı 2-0 kazandı ve adını bir üst ura yazdırdı.
MAÇTAN POZİSYONLAR
SAKARYA AÇILIŞI YAPTI
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme turu maçında Sakaryaspor, Arit Kayadibispor karşısında 46. dakikada Mertcan Açıkgöz'ün attığı golle durumu 1-0'a getirdi.
SAKARYA 2. GOLÜ BULDU!
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme turu maçında Sakaryaspor, Arit Kayadibispor karşısında 72. dakikada Hakkı Türker'in attığı golle durumu 2-0'a getirdi.
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