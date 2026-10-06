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Ziraat Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor 2-0'la Arıt Kayadibi'ni yendi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor 2-0'la Arıt Kayadibi'ni yendi

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Sakaryaspor ile Arıt Kayadibi Spor tur bileti için karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele saat 17.00'de başladı. Giray Şaylan'ın yönettiği karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlandı. Sakaryaspor, mücadeleyi 2-0 kazandı ve tur atlayan taraf oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Eleme Turu heyecanı devam ediyor. Günün karşılaşmalarından birinde Sakaryaspor ile Arıt Kayadibi Spor kozlarını paylaştı.

Tek maç üzerinden oynanan kupa mücadelesinde iki ekip de adını bir sonraki tura yazdırmak için sahaya çıktı.

Sakaryaspor, seyircisi önünde karşılaşmayı 2-0 kazandı ve adını bir üst ura yazdırdı.

MAÇTAN POZİSYONLAR

SAKARYA AÇILIŞI YAPTI

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme turu maçında Sakaryaspor, Arit Kayadibispor karşısında 46. dakikada Mertcan Açıkgöz'ün attığı golle durumu 1-0'a getirdi.

GOL | SAKARYASPOR 1-0 ARİT KAYADİBİSPOR

SAKARYA 2. GOLÜ BULDU!

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme turu maçında Sakaryaspor, Arit Kayadibispor karşısında 72. dakikada Hakkı Türker'in attığı golle durumu 2-0'a getirdi.

SAKARYASPOR FARKI 2'YE ÇIKARDI

#Sakaryaspor #Arıt Kayadibi Spor #Ziraat Türkiye Kupası #A Spor
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