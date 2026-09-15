Bolivya Ligi'nde Always Ready ile Guabira arasında oynanan ve Always Ready'nin 6-0'lık üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada akılalmaz anlar yaşandı. Mücadelenin henüz ilk 35 dakikasında kalesinde 3 gol gören Guabira'nın genç kalecisi Manuel Ferrel, kenara işaret ederek oyundan çıkmak istedi.

Karşılaşmanın ardından konuşan Manuel Ferrel, maç öncesinde ailesinin ve kendi canının hedef alındığını belirterek, kalesinde en az 3 gol görmemesi hâlinde ailesinin öldürüleceğine dair açık ölüm tehditleri aldığını söyledi.

TEKNİK DİREKTÖR GÖZYAŞLARIYLA DEHŞETİ ANLATTI

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında kameralar karşısına geçen ve gözyaşlarına hakim olamayan Guabira Teknik Direktörü Leandro Eguez, "Futbolu kirlettiler. Futbol artık lekelendi. Bugün benim kalecimi, eşini ve annesini öldürmekle tehdit ettiler. Manuel Ferrel'den belli bir miktarda para ödemesi veya en az 3 gol yenmesi istendi. Aksi takdirde ailesini öldüreceklerini söylediler." ifadelerini kullandı.

Bu korkunç tehdidi maç esnasında öğrendiklerini vurgulayan Leandro Eguez, şike çetesinin ve sorumluların en ağır hapis cezasına çarptırılması için yetkililere çağrıda bulundu.