Canlı yayında şike itirafı! Kaleciyi ölümle tehdit edip 3 gol yemeye zorladılar
Bolivya Ligi'nde dünya futbolunu sarsan kan dondurucu bir şike skandalı patlak verdi. Guabira kalecisi Manuel Ferrel'in ailesi ve kendi canıyla tehdit edilerek bilerek gol yemeye zorlandığı ortaya çıktı. 6-0'lık hezimetin ardından kameralar karşısına geçen teknik direktör Leandro Eguez, gözyaşları içinde korkunç gerçeği itiraf etti.
Bolivya Ligi'nde Always Ready ile Guabira arasında oynanan ve Always Ready'nin 6-0'lık üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada akılalmaz anlar yaşandı. Mücadelenin henüz ilk 35 dakikasında kalesinde 3 gol gören Guabira'nın genç kalecisi Manuel Ferrel, kenara işaret ederek oyundan çıkmak istedi.
Karşılaşmanın ardından konuşan Manuel Ferrel, maç öncesinde ailesinin ve kendi canının hedef alındığını belirterek, kalesinde en az 3 gol görmemesi hâlinde ailesinin öldürüleceğine dair açık ölüm tehditleri aldığını söyledi.
TEKNİK DİREKTÖR GÖZYAŞLARIYLA DEHŞETİ ANLATTI
Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında kameralar karşısına geçen ve gözyaşlarına hakim olamayan Guabira Teknik Direktörü Leandro Eguez, "Futbolu kirlettiler. Futbol artık lekelendi. Bugün benim kalecimi, eşini ve annesini öldürmekle tehdit ettiler. Manuel Ferrel'den belli bir miktarda para ödemesi veya en az 3 gol yenmesi istendi. Aksi takdirde ailesini öldüreceklerini söylediler." ifadelerini kullandı.
Bu korkunç tehdidi maç esnasında öğrendiklerini vurgulayan Leandro Eguez, şike çetesinin ve sorumluların en ağır hapis cezasına çarptırılması için yetkililere çağrıda bulundu.
BOLİVYA LİGİ'NDE SKANDALLAR ZİNCİRİ
Yaşanan bu kan dondurucu olay, Bolivya futbolundaki ilk vukuat değil. Ülkede daha önce bir futbolcunun hayatını kaybeden kardeşinin kimliğini çalarak millî takıma kadar yükseldiği ortaya çıkmıştı.
2023 yılında ise ligin bitimine 9 hafta kala deşifre edilen devasa şike organizasyonu nedeniyle sezonun ilk 24 haftasındaki tüm maçlar iptal edilmişti. Borcu olduğu iddia edilen Manuel Ferrel'in, ölüm tehditleri nedeniyle bilerek 3 gol yediği bu son skandal, dünya futbol gündeminde geniş yankı uyandırdı.