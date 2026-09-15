1923 Afyonkarahisarspor, Ürgüpspor’u mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı
Sponsorluğunu Turkuvaz Medya’nın yaptığı Ziraat Türkiye Kupası’nda 2026-2027 sezonu, 1923 Afyonkarahisarspor ile Ürgüpspor arasındaki karşılaşmayla başladı. Afyon Zafer Stadı’nda saat 17.00’de oynanan mücadele, A Spor’dan canlı yayınlandı. 1923 Afyonkarahisarspor, rakibini 2-1 mağlup ederek adını 2. tura yazdırdı.
Turkuvaz Medya'nın ekranlara taşıdığı Ziraat Türkiye Kupası birinci eleme turu, 15 Eylül Salı günü oynanacak karşılaşmalarla başladı.
Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nun açılış maçında 1923 Afyonkarahisarspor, sahasında Ürgüpspor'u konuk etti. Karşılaşmada düdüğü hakem Tolga Türksever çaldı.
1923 Afyonkarahisarspor, rakibini 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
KUPADA İLK GOL AFYONSPOR'DA
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur mücadelesinde 1923 Afyonkarahisarspor, Burak Özbakır'ın attığı golle Ürgüpspor karşısında 1-0 öne geçti. İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KUPADA EŞİTLİK GOLÜ GELDİ
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur mücadelesinde Ürgüpspor, Alperen Soysal'ın 29. dakikada attığı golle 1923 Afyonkarahisarspor karşısında skoru 1-1'e getirdi. İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AFYONSPOR YENİDEN ÖNDE
1923 Afyonkarahisarspor, Muhammed Can'ın 54. dakikada attığı golle Ürgüpspor karşısında 2-1 öne geçti.