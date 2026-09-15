1923 Afyonkarahisarspor, Ürgüpspor’u mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı

Sponsorluğunu Turkuvaz Medya’nın yaptığı Ziraat Türkiye Kupası’nda 2026-2027 sezonu, 1923 Afyonkarahisarspor ile Ürgüpspor arasındaki karşılaşmayla başladı. Afyon Zafer Stadı’nda saat 17.00’de oynanan mücadele, A Spor’dan canlı yayınlandı. 1923 Afyonkarahisarspor, rakibini 2-1 mağlup ederek adını 2. tura yazdırdı.