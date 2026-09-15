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Mauro Icardi transferinde flaş gelişme! İtalyanlar duyurdu: Gattuso kararını verdi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mauro Icardi transferinde flaş gelişme! İtalyanlar duyurdu: Gattuso kararını verdi

Galatasaray’dan ayrılan Mauro Icardi’nin geleceği belirsizliğini korurken, İtalya’dan Lazio iddialarına ilişkin yeni bir haber geldi. Corriere dello Sport’a göre, adı Lazio ile anılan 33 yaşındaki Arjantinli golcü İtalyan ekibine imza atmayacak. Teknik Direktör Gennaro Gattuso’nun Icardi transferine sıcak bakmadığı belirtildi.

Galatasaray ile yollarını ayırmasının ardından kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu olan Mauro Icardi hakkında İtalya'dan dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

LAZIO İLGİSİ

Arjantinli golcünün adı yaz transfer döneminde Lazio ile anılmış, son günlerde ise İtalyan ekibinin Icardi'ye yönelik ilgisinin yeniden arttığı öne sürülmüştü.

Mauro Icardi transferinde flaş gelişme! İtalyanlar duyurdu: Gattuso kararını verdi - 1

İTALYAN MEDYASI: İMZA ATMAYACAK

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Mauro Icardi'nin Lazio'ya transfer ihtimali zayıfladı. Teknik direktör Gennaro Gattuso'nun Arjantinli golcünün transferine sıcak bakmadığı belirtildi.

GATTUSO İSTEMİYOR

Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun, Mauro Icardi'nin imzası konusunda tereddütleri olduğu ve Arjantinli golcüye sıcak bakmadığı belirtildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 4 sezonda 134 maçta süre bulan Mauro Icardi, 77 gol attı ve 25 asist yaptı.

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