Galatasaray ile yollarını ayırmasının ardından kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu olan Mauro Icardi hakkında İtalya'dan dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

LAZIO İLGİSİ

Arjantinli golcünün adı yaz transfer döneminde Lazio ile anılmış, son günlerde ise İtalyan ekibinin Icardi'ye yönelik ilgisinin yeniden arttığı öne sürülmüştü.