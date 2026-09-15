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Fenerbahçe'de direk kabusu! Kanarya son 2 sezonda rekora ulaştı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalarak puan kaybeden Fenerbahçe'de direk şanssızlığı sürüyor. Karşılaşmada iki net pozisyonda direğe takılan sarı-lacivertliler, son iki sezonda Süper Lig'de tam 27 şutunun direkten dönmesiyle ligin en şanssız takımı unvanını perçinledi.

Fenerbahçe'de direk kabusu! Kanarya son 2 sezonda rekora ulaştı 1

SÜPER LİG'İN EN ŞANSSIZ TAKIMI: SON 2 SEZONDA 27 KEZ

Gaziantep deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, kötü gidişatını durduramazken istatistiklere yansıyan şanssızlığıyla da dikkat çekti.

Kanaryaya Gaziantep darbesi KANARYA'YA GAZİANTEP DARBESİ
Fenerbahçe'de direk kabusu! Kanarya son 2 sezonda rekora ulaştı 2

Sarı-lacivertlilerin Süper Lig'de son iki sezon baz alınarak hazırlanan verilerinde, kaleye gönderdiği tam 27 şutun direkten döndüğü belirlendi. Bu sayıyla Fenerbahçe, ligin en çok direğe takılan ve en şanssız takımı konumunda yer aldı.

Fenerbahçe'de direk kabusu! Kanarya son 2 sezonda rekora ulaştı 3

GAZİANTEP DEPLASMANINDA DİREKLER YİNE GOLE İZİN VERMEDİ

Gaziantep FK karşısında baskı kurmasına rağmen gol bulamayan Fenerbahçe'nin iki kritik şutu direğe takıldı.

Fenerbahçe'de direk kabusu! Kanarya son 2 sezonda rekora ulaştı 4

Karşılaşmanın 54. dakikasında ceza sahasına giren Guendouzi'nin pozisyonunda savunmanın müdahalesiyle seken topa Kerem plase bir vuruş yaptı. Ancak meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

Fenerbahçe'de direk kabusu! Kanarya son 2 sezonda rekora ulaştı 5

Mücadelenin 88. dakikasında ise sarı-lacivertliler bir kez daha direğe takıldı.

Fenerbahçe'de direk kabusu! Kanarya son 2 sezonda rekora ulaştı 6

Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Greenwood'un doğrudan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Fenerbahçe, böylece sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı.

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