TFF, Süper Lig’in 5. hafta VAR kayıtlarını açıkladı: İşte tartışmalı pozisyonlarda yaşananlar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında hakemlerin VAR incelemelerine ilişkin kayıtları kamuoyuyla paylaştı.

TFF, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında hakemlerin VAR incelemelerine ilişkin kayıtları kamuoyuyla paylaştı.

Tartışmalara neden olan pozisyonlarda VAR hakemleri ile orta hakemler arasında geçen konuşmalar da ortaya çıktı. İşte haftanın gündem olan pozisyonlarında VAR odasında yaşananlar...