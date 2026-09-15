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Kaleci neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler frikikten yine avladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kaleci neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler frikikten yine avladı

Real Madrid forması giyen millî gururumuz Arda Güler, İspanya La Liga'da fırtına gibi esmeye devam ediyor. Zorlu Elche deplasmanında sahneye çıkan genç yıldız, serbest vuruşta kalecinin uzanamayacağı uzak köşeyi hedefledi. Direğe çarparak ağlarla buluşan akılalmaz frikik golüyle eflatun-beyazlıları 1-0 öne geçiren Arda Güler, sergilediği resitalle sosyal medyayı adeta salladı.

Real Madrid, Elche deplasmanında gol aradığı dakikalarda kilidi millî futbolcumuz Arda Güler ile açtı.

Kaleci neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler frikikten yine avladı - 1

DÜNYA YILDIZLARININ ARASINDA TOPUN BAŞINA GEÇTİ

Kaleyi tehlikeli bir açıdan gören noktada kazanılan serbest vuruşta, dünyaca ünlü yıldızların arasından sıyrılarak büyük bir özgüvenle topun başına geçen genç yetenek, tüm stadyumun nefesini kesti.

Kaleci neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler frikikten yine avladı - 2

KALECİYİ ÇARESİZ BIRAKAN KUSURSUZ VURUŞ

Büyük bir ustalıkla topa harika bir kavis veren Arda Güler, barajı aşan meşin yuvarlağı kalecinin uzanamayacağı köşeden ağlarla buluşturdu. Bu jeneriklik frikik golüyle Real Madrid'i deplasmanda 1-0 öne geçiren milli yıldız, golün ardından takım arkadaşlarıyla birlikte büyük bir sevinç yaşadı.

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Kaleci neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler frikikten yine avladı - 3

SOSYAL MEDYA ARDA GÜLER'İ KONUŞUYOR

Arda Güler'in kaydettiği usta işi serbest vuruş golü, saniyeler içerisinde sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerden biri hâline geldi. Millî yıldızımızın sihirli sol ayağı ve sergilediği futbol, sosyal medyada büyük beğeni toplarken genç futbolcunun performansı kısa sürede gündem oldu.

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