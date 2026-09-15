Real Madrid forması giyen millî gururumuz Arda Güler, İspanya La Liga'da fırtına gibi esmeye devam ediyor. Zorlu Elche deplasmanında sahneye çıkan genç yıldız, serbest vuruşta kalecinin uzanamayacağı uzak köşeyi hedefledi. Direğe çarparak ağlarla buluşan akılalmaz frikik golüyle eflatun-beyazlıları 1-0 öne geçiren Arda Güler, sergilediği resitalle sosyal medyayı adeta salladı.

Real Madrid, Elche deplasmanında gol aradığı dakikalarda kilidi millî futbolcumuz Arda Güler ile açtı.

DÜNYA YILDIZLARININ ARASINDA TOPUN BAŞINA GEÇTİ Kaleyi tehlikeli bir açıdan gören noktada kazanılan serbest vuruşta, dünyaca ünlü yıldızların arasından sıyrılarak büyük bir özgüvenle topun başına geçen genç yetenek, tüm stadyumun nefesini kesti.