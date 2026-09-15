Kupada gol yağmuru! Söke 1970, Altay’ı 4-2 mağlup ederek turladı

Sponsorluğunu Turkuvaz Medya’nın yaptığı Ziraat Türkiye Kupası’nda 2026-2027 sezonu, Altay-Söke 1970 karşılaşmasıyla devam etti. Söke 1970, rakibini 4-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. İşte karşılaşmada atılan goller…