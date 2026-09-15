Kupada gol yağmuru! Söke 1970, Altay’ı 4-2 mağlup ederek turladı
Sponsorluğunu Turkuvaz Medya’nın yaptığı Ziraat Türkiye Kupası’nda 2026-2027 sezonu, Altay-Söke 1970 karşılaşmasıyla devam etti. Söke 1970, rakibini 4-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. İşte karşılaşmada atılan goller…
Turkuvaz Medya'nın ekranlara taşıdığı Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu heyecanı hız kesmeden sürüyor.
Altay ile Söke 1970, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlandı.
Bol gole sahne olan mücadelede Söke 1970, rakibini 4-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
SÖKE 1970 ÖNE GEÇTİ
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Söke 1970 SK, Kağan Miray Bağış'ın 43. dakikada attığı golle Altay karşısında 1-0 öne geçti. İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GOLÜNÜ ATTI, ANNESİNE KOŞTU
Söke 1970 SK, Eren Çakır'ın 45. dakikada attığı golle Altay karşısında 2-0 öne geçti. İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SÖKE 1970 FARKI AÇTI
Söke 1970 SK, Kağan Miray Bağış'ın 56. dakikada attığı golle Altay karşısında 3-0 öne geçti. İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SAVUNMANIN HATASI PAHALIYA PATLADI
Söke 1970 SK, Cemil Devrim'in 68. dakikada attığı golle Altay karşısında 4-0 öne geçti. İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ALTAY FARKI 3'E İNDİRDİ
Altay, Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur mücadelesinde Söke 1970 SK karşısında farkı 3'e indirdi. Yunus Efe Sarıkaya'nın 72. dakikada attığı golle skor 4-1'e geldi. İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DÜELLODA SON GOL ALTAY'DAN
Altay, Yunus Efe Sarıkaya'nın 90+3. dakikada attığı golle Söke 1970 SK karşısında farkı 2'ye indirdi: 4-2. İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ