Real Madrid forması giyen dünyaca ünlü yıldız Kylian Mbappe, dünya futbolunda kendisini en çok heyecanlandıran genç oyuncular arasında takım arkadaşı Arda Güler'e de yer verdi. Fransız yıldız, genç futbolcunun sahip olduğu potansiyele dikkat çekerken Arda Güler'in kariyerinde çok daha ileri seviyelere ulaşabileceğini ifade etti.

Mbappe, yeşil sahalarda izlemekten keyif aldığı ve gelecekte adından söz ettireceğini düşündüğü genç yetenekler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Genç oyuncular arasında Lamine Yamal, Estevao, Endrick, Zaire-Emery ve Desire Doue gibi isimleri de sayan Fransız yıldız, Real Madrid'deki takım arkadaşı Arda Güler için ise özel ifadeler kullandı.

Kylian Mbappe, "Şu anda hangi oyuncular beni heyecanlandırıyor? İsim vermek istemiyorum çünkü birini unutursam olmaz. Dünyanın en iyi 10 ya da 15 oyuncusunun kimler olduğunu söylemek gerekirse, sanırım herkes aynı fikirde olur. Genç oyuncular arasında Lamine Yamal var. Onda her şey var. Estevao'yu seviyorum, özel bir yaratıcılığı var. Real Madrid'de Arda Güler var, kariyerinde çok ileriye gidebilir. Endrick'in potansiyeli var, o bir golcü. Zaire-Emery ve Desire Doue de kesinlikle harika kariyerlere sahip olacaklar." ifadelerini kullandı.

Mbappe'nin Arda Güler'e yönelik sözleri, milli futbolcunun Real Madrid'deki yükselişinin önemli yıldızlar tarafından da yakından takip edildiğini ortaya koydu. Genç yaşına rağmen takımın önemli parçalarından biri olmaya başlayan Arda Güler, sergilediği performansla İspanyol devindeki yerini her geçen gün daha da sağlamlaştırıyor.

BENCİLLİK ELEŞTİRİLERİNE NET YANIT: "BENİM İŞİM BU!"

Oyun tarzı, gol arayışı ve sahadaki tercihleri nedeniyle zaman zaman "bencil" olduğu yönünde eleştiriler alan Kylian Mbappe, kendisi hakkındaki bu değerlendirmelere de açıklık getirdi. Fransız yıldız, gol atmaya olan isteğinin oyun anlayışının doğal bir parçası olduğunu belirtti.

Mbappe, "Kendimi bencil olarak görüyor muyum, hayır! Sadece gol atma takıntım var çünkü benim işim bu." sözleriyle kendisine yöneltilen bencillik eleştirilerine yanıt verdi.