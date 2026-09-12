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Mbappe'den milli gururumuz Arda Güler'e övgü yağmuru: "Çok ileriye gidebilir"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İspanyol devi Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, dünya futbolunda kendisini en çok heyecanlandıran genç yetenekleri sıralarken milli yıldızımız Arda Güler'e özel bir parantez açtı. Genç futbolcunun kariyerinde çok ileriye gidebileceğini belirten Mbappe, sahadaki tercihlerine yönelik "bencillik" eleştirilerine de yanıt verdi.

Mbappe'den milli gururumuz Arda Güler'e övgü yağmuru: "Çok ileriye gidebilir" 1

"ARDA GÜLER KARİYERİNDE ÇOK İLERİYE GİDEBİLİR"

Real Madrid forması giyen dünyaca ünlü yıldız Kylian Mbappe, dünya futbolunda kendisini en çok heyecanlandıran genç oyuncular arasında takım arkadaşı Arda Güler'e de yer verdi. Fransız yıldız, genç futbolcunun sahip olduğu potansiyele dikkat çekerken Arda Güler'in kariyerinde çok daha ileri seviyelere ulaşabileceğini ifade etti.

Mbappe'den milli gururumuz Arda Güler'e övgü yağmuru: "Çok ileriye gidebilir" 2

Mbappe, yeşil sahalarda izlemekten keyif aldığı ve gelecekte adından söz ettireceğini düşündüğü genç yetenekler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Genç oyuncular arasında Lamine Yamal, Estevao, Endrick, Zaire-Emery ve Desire Doue gibi isimleri de sayan Fransız yıldız, Real Madrid'deki takım arkadaşı Arda Güler için ise özel ifadeler kullandı.

Mbappe'den milli gururumuz Arda Güler'e övgü yağmuru: "Çok ileriye gidebilir" 3

Kylian Mbappe, "Şu anda hangi oyuncular beni heyecanlandırıyor? İsim vermek istemiyorum çünkü birini unutursam olmaz. Dünyanın en iyi 10 ya da 15 oyuncusunun kimler olduğunu söylemek gerekirse, sanırım herkes aynı fikirde olur. Genç oyuncular arasında Lamine Yamal var. Onda her şey var. Estevao'yu seviyorum, özel bir yaratıcılığı var. Real Madrid'de Arda Güler var, kariyerinde çok ileriye gidebilir. Endrick'in potansiyeli var, o bir golcü. Zaire-Emery ve Desire Doue de kesinlikle harika kariyerlere sahip olacaklar." ifadelerini kullandı.

Mbappe'den milli gururumuz Arda Güler'e övgü yağmuru: "Çok ileriye gidebilir" 4

Mbappe'nin Arda Güler'e yönelik sözleri, milli futbolcunun Real Madrid'deki yükselişinin önemli yıldızlar tarafından da yakından takip edildiğini ortaya koydu. Genç yaşına rağmen takımın önemli parçalarından biri olmaya başlayan Arda Güler, sergilediği performansla İspanyol devindeki yerini her geçen gün daha da sağlamlaştırıyor.

Mbappe'den milli gururumuz Arda Güler'e övgü yağmuru: "Çok ileriye gidebilir" 5

BENCİLLİK ELEŞTİRİLERİNE NET YANIT: "BENİM İŞİM BU!"

Oyun tarzı, gol arayışı ve sahadaki tercihleri nedeniyle zaman zaman "bencil" olduğu yönünde eleştiriler alan Kylian Mbappe, kendisi hakkındaki bu değerlendirmelere de açıklık getirdi. Fransız yıldız, gol atmaya olan isteğinin oyun anlayışının doğal bir parçası olduğunu belirtti.

Mbappe, "Kendimi bencil olarak görüyor muyum, hayır! Sadece gol atma takıntım var çünkü benim işim bu." sözleriyle kendisine yöneltilen bencillik eleştirilerine yanıt verdi.

Mbappe'den milli gururumuz Arda Güler'e övgü yağmuru: "Çok ileriye gidebilir" 6

Fransız yıldızın bu açıklaması, golcülük konusundaki yaklaşımını da net biçimde ortaya koydu. Mbappe, takım oyununun içinde yer alırken bir forvet olarak en önemli görevlerinden birinin gol atmak olduğunu vurguladı.

Mbappe'den milli gururumuz Arda Güler'e övgü yağmuru: "Çok ileriye gidebilir" 7

REAL MADRİD'DE MBAPPE VE ARDA GÜLER DİKKAT ÇEKİYOR

Real Madrid'de sezona hızlı bir başlangıç yapan Kylian Mbappe ve Arda Güler, ortaya koydukları performansla dikkat çekiyor. Eflatun-beyazlı formayla bu sezon çıktığı 5 resmi maçta 5 kez fileleri havalandıran Mbappe, takımının hücumdaki en önemli gol silahlarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

Genç yetenek Arda Güler ise Real Madrid formasıyla bu sezon görev aldığı 4 karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Milli futbolcu, özellikle genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çekerken takım içerisinde daha fazla sorumluluk almaya başladı.

Mbappe'den milli gururumuz Arda Güler'e övgü yağmuru: "Çok ileriye gidebilir" 8

Arda Güler'in Real Madrid'deki gelişimi, hem İspanya'da hem de Türkiye'de yakından takip edilirken Mbappe'nin sözleri de milli yıldızın kariyerine dair beklentileri artırdı. Fransız futbolcunun Arda Güler için "kariyerinde çok ileriye gidebilir" değerlendirmesinde bulunması, genç oyuncunun sahip olduğu potansiyelin Real Madrid gibi dünya futbolunun en üst seviyesindeki bir takımda da karşılık bulduğunu gösterdi.

Mbappe'den milli gururumuz Arda Güler'e övgü yağmuru: "Çok ileriye gidebilir" 9

Bu sezon Real Madrid formasıyla daha fazla süre almaya başlayan Arda Güler'in performansı, önümüzdeki dönemde de büyük önem taşıyor. Milli yıldızın sahadaki katkısının yanı sıra takım arkadaşlarıyla yakaladığı uyum da dikkat çekerken, Mbappe ile aynı forma altında gösterdiği performans futbolseverler tarafından yakından izleniyor.

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