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Arda Güler'in oyundan alınması İspanya'yı ayağa kaldırdı: Mourinho eleştirilerin odağında

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İspanya La Liga'nın 4. haftasında Real Betis'e 1-0 mağlup olan Real Madrid'de Arda Güler kararı krize dönüştü. Sahadaki etkili futboluna rağmen 64. dakikada oyundan alınan milli yıldızımızın kenara gelmesi, İspanyol basını ve kamuoyunda büyük yankı uyandırırken teknik direktör Jose Mourinho, sert eleştirilerin hedefi oldu.

Arda Güler'in oyundan alınması İspanya'yı ayağa kaldırdı: Mourinho eleştirilerin odağında 1

La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Betis ile karşı karşıya geldi. Estadio de La Cartuja'da oynanan mücadelede ev sahibi ekip, 81. dakikada Parrott'un attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Arda Güler'in oyundan alınması İspanya'yı ayağa kaldırdı: Mourinho eleştirilerin odağında 2

Eflatun-beyazlılarda maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, sergilediği başarılı performansa rağmen teknik direktör Jose Mourinho tarafından 64. dakikada oyundan alındı.

Arda Güler'in oyundan alınması İspanya'yı ayağa kaldırdı: Mourinho eleştirilerin odağında 3

Portekizli teknik adamın bu tartışmalı kararı, İspanya'da kısa sürede gündemin ilk sırasına oturdu.

Arda Güler'in oyundan alınması İspanya'yı ayağa kaldırdı: Mourinho eleştirilerin odağında 4

Karşılaşmanın ardından Mourinho'ya yönelik en sert tepkilerden biri, İspanyol futbol yorumcusu Iñaki Angulo'dan geldi. Angulo, Arda Güler'in oyundan alınması kararını sert sözlerle eleştirdi.

Arda Güler'in oyundan alınması İspanya'yı ayağa kaldırdı: Mourinho eleştirilerin odağında 5

İspanyol yorumcu, "Jose Mourinho'nun Mbappe, Vinicius ve Bellingham'ı yedek kulübesine oturtmaya cesaret edemediği gerekçesiyle Arda Güler'i kolay hedef görüyor. Mourinho, Betis maçında Arda Güler'i sarı kart gördüğü için oyundan çıkarmadı. Bunu, Mbappe, Vinicius ve Bellingham'ı yedek kulübesine oturtmaya cesaret edemediği için yaptı." ifadelerini kullandı.

Arda Güler'in oyundan alınması İspanya'yı ayağa kaldırdı: Mourinho eleştirilerin odağında 6

Tepkilerin odağındaki Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho ise Arda Güler'i oyundan alma gerekçesini açıkladı.

Arda Güler'in oyundan alınması İspanya'yı ayağa kaldırdı: Mourinho eleştirilerin odağında 7

Mourinho, "Arda Güler'i değiştirmek zor bir karardı. Çok iyi oynuyordu ama Betis oyuncuları Real Madrid oyuncularından daha kurnaz. Arda sarı kart yüzünden çıktı." sözleriyle kendisini savundu.

Arda Güler'in oyundan alınması İspanya'yı ayağa kaldırdı: Mourinho eleştirilerin odağında 8

La Liga'ya fırtına gibi başlayan ve ilk 3 maçını kazanan eflatun-beyazlılar, 4. hafta sonunda ligdeki ilk yenilgisini aldı.

Arda Güler'in oyundan alınması İspanya'yı ayağa kaldırdı: Mourinho eleştirilerin odağında 9

Bu sezon Real Madrid formasıyla toplam 4 maça çıkan genç yıldızımız Arda Güler ise 1 gol ve 1 asistlik performansıyla takımına önemli katkı sağladı.

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