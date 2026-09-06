Arda Güler'in oyundan alınması İspanya'yı ayağa kaldırdı: Mourinho eleştirilerin odağında

La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Betis ile karşı karşıya geldi. Estadio de La Cartuja'da oynanan mücadelede ev sahibi ekip, 81. dakikada Parrott'un attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Eflatun-beyazlılarda maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, sergilediği başarılı performansa rağmen teknik direktör Jose Mourinho tarafından 64. dakikada oyundan alındı.

Karşılaşmanın ardından Mourinho'ya yönelik en sert tepkilerden biri, İspanyol futbol yorumcusu Iñaki Angulo'dan geldi. Angulo, Arda Güler'in oyundan alınması kararını sert sözlerle eleştirdi.

İspanyol yorumcu, "Jose Mourinho'nun Mbappe, Vinicius ve Bellingham'ı yedek kulübesine oturtmaya cesaret edemediği gerekçesiyle Arda Güler'i kolay hedef görüyor. Mourinho, Betis maçında Arda Güler'i sarı kart gördüğü için oyundan çıkarmadı. Bunu, Mbappe, Vinicius ve Bellingham'ı yedek kulübesine oturtmaya cesaret edemediği için yaptı." ifadelerini kullandı.