Arda Güler Real Madrid'de fırtına gibi esti: 23 dakikada maça damga vurdu
İspanya LaLiga'da Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano'yu 4-1 mağlup ederken milli yıldızımız Arda Güler, oyuna sonradan girerek sergilediği performansla geceye damgasını vurdu. Mücadelenin 72. dakikasında oyuna dahil olan genç yıldız, Kylian Mbappe'ye şık bir asist yaptı.
Real Madrid, sahasında ağırladığı Rayo Vallecano'yu 4-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Eflatun-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 14. ve 90+1. dakikalarda Kylian Mbappe, 17. dakikada Alvaro Carreras ve 35. dakikada Jude Bellingham kaydetti. Konuk ekip Rayo Vallecano'nun tek golü ise 51. dakikada Sergio Camello'dan geldi.
72. DAKİKADA OYUNA GİRDİ, MBAPPE'YE ASİST YAPTI
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, 72. dakikada Yan Diomande'nin yerine oyuna dahil oldu. Oyuna girmesiyle takımın hücum hattına büyük hareketlilik kazandıran genç yıldız, 90+1. dakikada ceza sahasının sağ çaprazından Kylian Mbappe'nin attığı golün hazırlayıcısı olarak nefis bir asiste imza attı.