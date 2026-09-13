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Arda Güler Real Madrid'de fırtına gibi esti: 23 dakikada maça damga vurdu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Arda Güler Real Madrid'de fırtına gibi esti: 23 dakikada maça damga vurdu

İspanya LaLiga'da Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano'yu 4-1 mağlup ederken milli yıldızımız Arda Güler, oyuna sonradan girerek sergilediği performansla geceye damgasını vurdu. Mücadelenin 72. dakikasında oyuna dahil olan genç yıldız, Kylian Mbappe'ye şık bir asist yaptı.

Real Madrid, sahasında ağırladığı Rayo Vallecano'yu 4-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Arda Güler Real Madrid'de fırtına gibi esti: 23 dakikada maça damga vurdu - 1

Eflatun-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 14. ve 90+1. dakikalarda Kylian Mbappe, 17. dakikada Alvaro Carreras ve 35. dakikada Jude Bellingham kaydetti. Konuk ekip Rayo Vallecano'nun tek golü ise 51. dakikada Sergio Camello'dan geldi.

Arda Güler Real Madrid'de fırtına gibi esti: 23 dakikada maça damga vurdu - 2

72. DAKİKADA OYUNA GİRDİ, MBAPPE'YE ASİST YAPTI

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, 72. dakikada Yan Diomande'nin yerine oyuna dahil oldu. Oyuna girmesiyle takımın hücum hattına büyük hareketlilik kazandıran genç yıldız, 90+1. dakikada ceza sahasının sağ çaprazından Kylian Mbappe'nin attığı golün hazırlayıcısı olarak nefis bir asiste imza attı.

Arda Güler Real Madrid'de fırtına gibi esti: 23 dakikada maça damga vurdu - 3

JOSE MOURINHO'DAN ARDA GÜLER'E ÖVGÜ YAĞMURU

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının karşısına geçen Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Arda Güler hakkında, "Arda Güler gerçekten çok, çok iyi. Muazzam bir kalitesi var, çok fazla pozisyon üretiyor. Bu gece takımı toparlayıp dengeyi sağladı ve inanılmaz bir etki yarattı." ifadelerini kullandı.

Arda Güler Real Madrid'de fırtına gibi esti: 23 dakikada maça damga vurdu - 4

DEVLER KULÜBÜNDE PARMAK ISIRTAN İSTATİSTİKLER

21 yaşındaki milli gururumuz Arda Güler, Real Madrid kariyerinde tüm kulvarlarda toplam 117 resmî karşılaşmada forma giydi. Sahada kaldığı 6 bin 119 dakika boyunca rakip fileleri 19 kez havalandıran yıldız futbolcu, 27 de asist üreterek skora önemli katkı sundu.

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 90 milyon euroya ulaşan Arda Güler, dünya futbolunun en değerli genç yıldızları arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

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