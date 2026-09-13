JOSE MOURINHO'DAN ARDA GÜLER'E ÖVGÜ YAĞMURU

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının karşısına geçen Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Arda Güler hakkında, "Arda Güler gerçekten çok, çok iyi. Muazzam bir kalitesi var, çok fazla pozisyon üretiyor. Bu gece takımı toparlayıp dengeyi sağladı ve inanılmaz bir etki yarattı." ifadelerini kullandı.