Arda Güler'e Real Madrid'den 2031'e kadar sürecek teklif! Maaş zammı masada
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Real Madrid ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın genç yıldızı Arda Güler, yeni bir sözleşmeye hazırlanıyor. İspanya basınına göre genç oyuncu Real Madrid ile olan sözleşmesini 2031'e kadar uzatabilir. Ayrıca maaşında da iyileştime yapılması gündemde.
İspanyol Diario AS gazetesine göre Arda Güler, kariyerini Real Madrid'de sürdürecek büyük bir anlaşmaya hazırlanıyor. Yer alan habere göre Arda Güler, sözleşmesini 2031'e kadar uzatacak ve daha iyi bir maaş teklifi alacak.
BÜYÜK SÖZLEŞME
Gazeteci Jose Felix Diaz, "Sözleşme, Güler'i performansı ve takımdaki statüsüne bağlı olarak hak ettiği konuma taşıyan bir maaş zammını da içerecek ve 2031 yılına kadar geçerli olacak." açıklamasında bulundu.
Real Madrid'de 4. yılını geçiren Arda şimdiye kadar 114 karşılaşmada yer aldı. Genç yıldız bu maçlarda 19 gollük katkı sunarken 26 da asist yaptı.
Bu sezon La Liga'da 4 maçta süre alan Arda Güler, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.