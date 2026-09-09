Milli yıldız Bernabeu'da ayakta alkışlandı: Arda Güler'e büyük onur
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında İspanyol devi Real Madrid, sahasında konuk ettiği İtalya temsilcisi Inter’i Kylian Mbappe ve Federico Valverde’nin golleriyle 2-1 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı. Karşılaşmada cezası nedeniyle forma giyemeyen milli yıldızımız Arda Güler ise geçen sezonun “En İyi Çıkış Yapan Oyuncusu” ödülünü efsane futbolcu Luis Figo’nun elinden aldı.
Avrupa kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid, sahasında İtalya ekibi Inter'i konuk etti.
Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetti. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlendi.
Real Madrid, 14'üncü dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle öne geçti. Ceza sahasına girer girmez vuruşunu yapan Mbappe, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
Ev sahibi ekip, 23'üncü dakikada farkı 2'ye çıkardı. Kaleci Josep Martinez'in geriye doğru uzaklaştırmak istediği topa müdahale eden Federico Valverde, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0. İlk yarı Real Madrid'in 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Inter, 77'nci dakikada farkı 1'e indirdi. Lautaro Martinez'in ceza sahasının sağ çaprazından çevirdiği topa kale sahası önünde Carlos Augusto bekletmeden vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Real Madrid sahadan 2-1 galip ayrıldı. İspanyol ekibi, Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı.