Milli yıldız Bernabeu'da ayakta alkışlandı: Arda Güler'e büyük onur

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında İspanyol devi Real Madrid, sahasında konuk ettiği İtalya temsilcisi Inter’i Kylian Mbappe ve Federico Valverde’nin golleriyle 2-1 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı. Karşılaşmada cezası nedeniyle forma giyemeyen milli yıldızımız Arda Güler ise geçen sezonun “En İyi Çıkış Yapan Oyuncusu” ödülünü efsane futbolcu Luis Figo’nun elinden aldı.