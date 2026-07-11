Alvarez'den hayat öpücüğü! Arjantin Dünya Kupası'nda yarı finalde

İsviçreli oyuncular Ndoye ile bulduğu golün ardından büyük sevinç yaşadı (AA)

NDOYE SKORU EŞİTLEDİ

İkinci devreye hızlı başlayan taraf İsviçre oldu. 51. dakikada Elvedi'nin pasında savunmanın arkasına sarkan Embolo, ceza sahasına hareketlenen Ndoye'a pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda savunma son anda araya girdi.

61. dakikada sol kanatta topla buluşan Rodriguez, penaltı noktasına ortaladı. Bu bölgeye hareketlenen Embolo'nun kafa vuruşunda kaleci Emiliano Martinez gole izin vermedi.

65. dakikada Emiliano Martinez geçit vermedi. Sol kanattan topla hareketlenen Rodriguez, bu kez Ndoye'a ortaladı, bu futbolcunun kafa vuruşunda Martinez direk dibinden topu çıkarmayı başardı. Arjantin savunmasının uzaklaştırmak istediği top orta sahada Xhaka'da kaldı. Xhaka, ceza sahası önüne gelip çok sert vurdu, Emiliano Martinez bu pozisyonda da başarılıydı.

67. dakikada İsviçre golü buldu. Üst üste ataklarla gol arayan kırmızı-beyazlılarda Ndoye, eşitliği sağlayan isim oldu. Rodriguez ile paslaşarak soldan ceza sahasına giren Ndoye, çaprazdan yerden vuruşla topu uzak köşeye gönderdi: 1-1.