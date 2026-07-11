Alvarez'den hayat öpücüğü! Arjantin Dünya Kupası'nda yarı finalde
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin rakibi İsviçre'yi uzatmalara giden karşılaşmada 3-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. İsviçre'de Embolo 72. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Arjantin bu galibiyetle birlikte yarı finalde İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma 15 Temmuz'da saat 22.00'de oynanacak.
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin, normal süresi 1-1 biten maçta İsviçre'yi uzatmalarda bulduğu gollerle 3-1 yenerek yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu.
GÜNEY AFRİKALI OYUNCU İÇİN SAYGI DURUŞU
Kansas City Stadyumu'nda oynanan mücadele öncesinde hayatını kaybeden Güney Afrikalı futbolcu Jayden Adams için saygı duruşunda bulunuldu.
ARJANTİN GOLLE BAŞLADI
Mücadeleye iyi başlayan taraf Arjantin olurken, Güney Amerika temsilcisi 10. dakikada öne geçti. Soldan kazanılan korner atışında Messi'nin ön direğe gönderdiği ortaya hareketlenen Mac Allister kafayı vurdu, meşin yuvarlak uzak köşeden filelere gitti: 1-0.
20. dakikada Xhaka'nın pasında rakip ceza sahası önünde topla buluşan Sow'un sert şutunda Arjantin kalecisi Martinez gole izin vermedi.
İlk yarının kalanında etkili pozisyon olmayınca takımlar soyunma odasına Arjantin'in 1-0 üstünlüğüyle gitti.
NDOYE SKORU EŞİTLEDİ
İkinci devreye hızlı başlayan taraf İsviçre oldu. 51. dakikada Elvedi'nin pasında savunmanın arkasına sarkan Embolo, ceza sahasına hareketlenen Ndoye'a pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda savunma son anda araya girdi.
61. dakikada sol kanatta topla buluşan Rodriguez, penaltı noktasına ortaladı. Bu bölgeye hareketlenen Embolo'nun kafa vuruşunda kaleci Emiliano Martinez gole izin vermedi.
65. dakikada Emiliano Martinez geçit vermedi. Sol kanattan topla hareketlenen Rodriguez, bu kez Ndoye'a ortaladı, bu futbolcunun kafa vuruşunda Martinez direk dibinden topu çıkarmayı başardı. Arjantin savunmasının uzaklaştırmak istediği top orta sahada Xhaka'da kaldı. Xhaka, ceza sahası önüne gelip çok sert vurdu, Emiliano Martinez bu pozisyonda da başarılıydı.
67. dakikada İsviçre golü buldu. Üst üste ataklarla gol arayan kırmızı-beyazlılarda Ndoye, eşitliği sağlayan isim oldu. Rodriguez ile paslaşarak soldan ceza sahasına giren Ndoye, çaprazdan yerden vuruşla topu uzak köşeye gönderdi: 1-1.