İsviçre tam gaz son 16'ya! Cezayir’i iki golle geçtiler

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda heyecan tüm hızıyla sürerken, İsviçre ile Cezayir karşı karşıya geldi. Taktik disipliniyle sahada üstünlük kuran İsviçre, rakibini saf dışı bırakarak turnuvada yoluna devam etti.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda eleme turları nefes kesiyor. Son 32 turu mücadelesinde, Türk asıllı teknik adam Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, Afrika'nın güçlü temsilcilerinden Cezayir ile kozlarını paylaştı.

İKİ GOLLE NET GALİBİYET

Maç boyunca oyun kontrolünü elinde tutan İsviçre, her iki yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Murat Yakın'ın öğrencileri, bu sonuçla Cezayir'i turnuva dışına iterek adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.

Cezayir'in tüm çabalarına rağmen savunmada hata yapmayan İsviçre, iddiasını bir kez daha kanıtladı. İsviçre'nin son 16 turundaki rakibi ise önümüzdeki maçların sonuçlarına göre belli olacak.