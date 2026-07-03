CANLI YAYIN

İsviçre tam gaz son 16'ya! Cezayir’i iki golle geçtiler

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
İsviçre tam gaz son 16'ya! Cezayir’i iki golle geçtiler

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda heyecan tüm hızıyla sürerken, İsviçre ile Cezayir karşı karşıya geldi. Taktik disipliniyle sahada üstünlük kuran İsviçre, rakibini saf dışı bırakarak turnuvada yoluna devam etti.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda eleme turları nefes kesiyor. Son 32 turu mücadelesinde, Türk asıllı teknik adam Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, Afrika'nın güçlü temsilcilerinden Cezayir ile kozlarını paylaştı.

İKİ GOLLE NET GALİBİYET

Maç boyunca oyun kontrolünü elinde tutan İsviçre, her iki yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Murat Yakın'ın öğrencileri, bu sonuçla Cezayir'i turnuva dışına iterek adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.

Cezayir'in tüm çabalarına rağmen savunmada hata yapmayan İsviçre, iddiasını bir kez daha kanıtladı. İsviçre'nin son 16 turundaki rakibi ise önümüzdeki maçların sonuçlarına göre belli olacak.

Portekiz Hırvatistanı 2-1 mağlup ettiPortekiz Hırvatistanı 2-1 mağlup etti PORTEKİZ HIRVATİSTAN'I 2-1 MAĞLUP ETTİ
İspanya Avusturyayı 3-0 yendiİspanya Avusturyayı 3-0 yendi İSPANYA AVUSTURYA'YI 3-0 YENDİ
6 gollük resitalde el ele son 32ye6 gollük resitalde el ele son 32ye 6 GOLLÜK RESİTALDE EL ELE SON 32'YE
Cezayir umutlarını son maça taşıdıCezayir umutlarını son maça taşıdı CEZAYİR UMUTLARINI SON MAÇA TAŞIDI
Liderlik koltuğu İsviçreninLiderlik koltuğu İsviçrenin LİDERLİK KOLTUĞU İSVİÇRE'NİN
İsviçre Bosna Herseki 4-1 yendiİsviçre Bosna Herseki 4-1 yendi İSVİÇRE BOSNA HERSEK'İ 4-1 YENDİ

#Dünya Kupası
Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın