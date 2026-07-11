Dünya Kupası'nın ardından acı haber! Jayden Adams hayatını kaybetti

Kariyerinin en başarılı dönemlerinden birini geçiren Jayden Adams, kısa süre önce Güney Afrika Milli Takımı formasıyla 2026 FIFA Dünya Kupası 'nda ilk kez mücadele etti.

ACI GÜNÜNDE BİLE MİLLİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Adams'ın profesyonelliği, yaşadığı aile acısına rağmen milli takım formasını giymesiyle bir kez daha öne çıktı. Yaklaşık iki hafta önce büyükannesi Marianna Adams'ı kaybeden genç futbolcu, buna rağmen Güney Afrika'nın Çekya ile oynadığı Dünya Kupası karşılaşmasında sahaya çıkarak takımını yalnız bırakmadı.