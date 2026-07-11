Dünya Kupası'nın ardından acı haber! Jayden Adams hayatını kaybetti
Güney Afrika Milli Takımı ve Mamelodi Sundowns'un orta saha oyuncusu Jayden Adams, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesini temsil etmesinin ardından 25 yaşında hayatını kaybetti. Turnuvada Güney Afrika'nın son 32 turuna yükselmesinde önemli rol oynayan genç futbolcunun evinde cansız bedeni bulundu. Cape Town polisi, Adams'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlattı.
Kariyerinin en başarılı dönemlerinden birini geçiren Jayden Adams, kısa süre önce Güney Afrika Milli Takımı formasıyla 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez mücadele etti.
Turnuvada ortaya koyduğu performansla dikkat çeken 25 yaşındaki futbolcu, kulüp kariyerinde de Mamelodi Sundowns'ın CAF Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısında önemli rol oynadı.
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Adams'ın profesyonelliği, yaşadığı aile acısına rağmen milli takım formasını giymesiyle bir kez daha öne çıktı. Yaklaşık iki hafta önce büyükannesi Marianna Adams'ı kaybeden genç futbolcu, buna rağmen Güney Afrika'nın Çekya ile oynadığı Dünya Kupası karşılaşmasında sahaya çıkarak takımını yalnız bırakmadı.
ÖLÜMÜ FUTBOL DÜNYASINI YASA BOĞDU
Jayden Adams'ın 25 yaşında hayatını kaybetmesi spor camiasında büyük üzüntü yarattı. Acı haberin ardından çok sayıda futbol kulübü, sporcu ve yetkili taziye mesajları yayımladı.
Mesajlarda Adams'ın ailesine, yakınlarına, takım arkadaşlarına ve Mamelodi Sundowns camiasına başsağlığı dilekleri iletildi. Genç futbolcunun ölüm nedeni, Cape Town polisinin yürüttüğü soruşturmanın ardından netlik kazanacak.