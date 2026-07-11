CANLI YAYIN

Dünya Kupası'nın ardından acı haber! Jayden Adams hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Dünya Kupası'nın ardından acı haber! Jayden Adams hayatını kaybetti

Güney Afrika Milli Takımı ve Mamelodi Sundowns'un orta saha oyuncusu Jayden Adams, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesini temsil etmesinin ardından 25 yaşında hayatını kaybetti. Turnuvada Güney Afrika'nın son 32 turuna yükselmesinde önemli rol oynayan genç futbolcunun evinde cansız bedeni bulundu. Cape Town polisi, Adams'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kariyerinin en başarılı dönemlerinden birini geçiren Jayden Adams, kısa süre önce Güney Afrika Milli Takımı formasıyla 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez mücadele etti.

Turnuvada ortaya koyduğu performansla dikkat çeken 25 yaşındaki futbolcu, kulüp kariyerinde de Mamelodi Sundowns'ın CAF Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısında önemli rol oynadı.

Dünya Kupası'nın ardından acı haber! Jayden Adams hayatını kaybetti - 1

ACI GÜNÜNDE BİLE MİLLİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Adams'ın profesyonelliği, yaşadığı aile acısına rağmen milli takım formasını giymesiyle bir kez daha öne çıktı. Yaklaşık iki hafta önce büyükannesi Marianna Adams'ı kaybeden genç futbolcu, buna rağmen Güney Afrika'nın Çekya ile oynadığı Dünya Kupası karşılaşmasında sahaya çıkarak takımını yalnız bırakmadı.

Dünya Kupası'nın ardından acı haber! Jayden Adams hayatını kaybetti - 2

ÖLÜMÜ FUTBOL DÜNYASINI YASA BOĞDU

Jayden Adams'ın 25 yaşında hayatını kaybetmesi spor camiasında büyük üzüntü yarattı. Acı haberin ardından çok sayıda futbol kulübü, sporcu ve yetkili taziye mesajları yayımladı.

Dünya Kupası'nın ardından acı haber! Jayden Adams hayatını kaybetti - 3

Mesajlarda Adams'ın ailesine, yakınlarına, takım arkadaşlarına ve Mamelodi Sundowns camiasına başsağlığı dilekleri iletildi. Genç futbolcunun ölüm nedeni, Cape Town polisinin yürüttüğü soruşturmanın ardından netlik kazanacak.

Güney Afrika tarih yazdıGüney Afrika tarih yazdı GÜNEY AFRİKA TARİH YAZDI
Çekya ile Güney Afrika 1-1 berabere kaldı!Çekya ile Güney Afrika 1-1 berabere kaldı! ÇEKYA İLE GÜNEY AFRİKA 1-1 BERABERE KALDI!
Bosna Hersekin genç yıldızı ezan okuduBosna Hersekin genç yıldızı ezan okudu BOSNA HERSEK'İN GENÇ YILDIZI EZAN OKUDU

#Dünya Kupası
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın