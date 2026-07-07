İsviçre penaltılarla çeyrek finalde! Kolombiya turnuvaya veda etti

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre ile Kolombiya arasındaki mücadelede 120 dakika boyunca gol sesi çıkmadı. Penaltı atışlarında rakibine üstünlük kuran İsviçre, adını son çeyrek finalist olarak yazdırırken, Kolombiya turnuvaya veda etti.