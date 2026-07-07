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İsviçre penaltılarla çeyrek finalde! Kolombiya turnuvaya veda etti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İsviçre penaltılarla çeyrek finalde! Kolombiya turnuvaya veda etti

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre ile Kolombiya arasındaki mücadelede 120 dakika boyunca gol sesi çıkmadı. Penaltı atışlarında rakibine üstünlük kuran İsviçre, adını son çeyrek finalist olarak yazdırırken, Kolombiya turnuvaya veda etti.

2026 Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre ile Kolombiya, Vancouver şehrinde yer alan BC Place Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İsviçre penaltılarla çeyrek finalde! Kolombiya turnuvaya veda etti - 1

El Salvadorlu hakem Ivan Barton'un düdük çaldığı müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Mücadelenin 2. yarısı da düşük tempoda oynanırken 90 dakikada gol sesi çıkmadı.

İsviçre penaltılarla çeyrek finalde! Kolombiya turnuvaya veda etti - 2

Maçın ilk uzatma devresinde iki takım da net pozisyonlar buldu. İkinci uzatma bölümünde de eşitlik bozulmazken seri penaltı atışlarına geçildi.

Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, penaltılarda 4-3'lük üstünlük sağlayarak adını çeyrek finale yazdırdı. Kolombiya ise turnuvaya veda etti.

İsviçre penaltılarla çeyrek finalde! Kolombiya turnuvaya veda etti - 3

İsviçre, çeyrek finalde Arjantin ile karşılaşacak.

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#Dünya Kupası
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