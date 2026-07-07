Dünya Kupası'nda dev düello! Arjantin ile Mısır kozlarını paylaşacak
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı hız kesmeden sürüyor. Futbolun en büyük favorilerinden Arjantin ile turnuvanın sürpriz ekiplerinden Mısır, çeyrek finale yükselmek için kozlarını paylaşacak. Grubunu lider tamamlayan Tangocular ile son 32 turunda Avustralya'yı eleyerek adını son 16 turuna yazdıran Mısır'ın kritik mücadelesinin tüm detayları ve dakika dakika canlı anlatımı ahaber.com.tr'de olacak.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı Arjantin-Mısır karşılaşmasıyla devam ediyor.
Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Arjantin, çeyrek finale yükselme hedefiyle sahaya çıkarken, Avustralya'yı eleyerek dikkatleri üzerine çeken Mısır ise sürprizini sürdürmenin peşinde olacak. Kazanan takımın adını son sekiz ekip arasına yazdıracağı dev mücadele futbolseverlere büyük heyecan yaşatacak.
Grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna yükselen Arjantin, Mısır engelini aşarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. Grubunu ikinci sırada bitiren Afrika temsilcisi ise son 32 turunda Avustralya'yı eleyerek adını bu tura yazdırmayı başardı.
Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Fransız hakem François Letexier yönetecek.
Arjantin ile Mısır arasında oynanacak son 16 turu mücadelesi TRT 1 ve tabii platformundan canlı yayınlanacak. Ayrıca karşılaşmanın tüm gelişmeleri ve dakika dakika canlı anlatımı ahaber.com.tr'de olacak.