Dünya Kupası'nda dev düello! Arjantin ile Mısır kozlarını paylaşacak

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı hız kesmeden sürüyor. Futbolun en büyük favorilerinden Arjantin ile turnuvanın sürpriz ekiplerinden Mısır, çeyrek finale yükselmek için kozlarını paylaşacak. Grubunu lider tamamlayan Tangocular ile son 32 turunda Avustralya'yı eleyerek adını son 16 turuna yazdıran Mısır'ın kritik mücadelesinin tüm detayları ve dakika dakika canlı anlatımı ahaber.com.tr'de olacak.