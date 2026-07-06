Sahada elendi gönülleri fethetti! Bosna Hersek'in genç yıldızı ezan okudu

2026 FIFA Dünya Kupası'na son 32 turunda ABD'ye 2-0 mağlup olarak veda eden Bosna Hersek Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Amar Dedic, saha dışındaki örnek davranışıyla takdir topladı. Benfica forması giyen 23 yaşındaki sağ bek, Avusturya'nın Graz kentindeki bir camiyi ziyaret ederek ezan okudu. Dedić'in o anları sosyal medyada büyük ilgi görürken, cami cemaati genç futbolcuyu sevgiyle karşıladı.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'ne 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Bosna Hersek Milli Takımı'nın ve Benfica'nın 23 yaşındaki sağ beki Amar Dedic bu kez saha dışındaki örnek davranışıyla gündeme geldi.

Avusturya'nın Graz kentindeki bir camiyi ziyaret eden Dedić, ezan okuyarak büyük takdir topladı.

Dünya Kupası'nın ardından Avusturya'nın Graz kentine giden Amar Dedic, kentteki bir camide düzenlenen programda vatandaşlarla buluştu. Cami cemaati, yıldız futbolcuyu yoğun katılımla ve sevgi gösterileri eşliğinde karşıladı.

Mütevazı kişiliğiyle de takdir toplayan Amar Dedic, program kapsamında kendisini karşılamaya gelen vatandaşlarla sohbet ederek teşekkürlerini iletti. Ardından öğle namazı vaktinde mikrofon başına geçen Bosnalı futbolcu, ezanı okudu.

Camiyi dolduran cemaatin ilgiyle takip ettiği o anlar sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, genç futbolcunun örnek davranışı büyük takdir topladı.

Benfica formasıyla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birinde mücadele eden Amar Dedic'in camide ezan okuduğu anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Dünya Kupası'na erken veda etmenin üzüntüsünü yaşayan Bosna Hersekli taraftarlar ile çok sayıda kullanıcı, genç futbolcunun bu anlamlı davranışını takdir eden paylaşımlar yaptı. Dedić'in görüntüleri binlerce beğeni ve yorum alırken, örnek davranışı spor kamuoyunda da büyük takdir topladı.