Dünya Kupası'nda manevi yolculuk! Avustralyalı yıldız Tete Yengi Müslüman olduğunu açıkladı

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu öncesinde Avustralya Milli Takımı'nın yıldızı Tete Yengi'den gündem yaratan bir karar geldi. Mısır karşılaşması öncesinde İslam dinini seçtiğini açıklayan yıldız futbolcu, manevi yolculuğunu kamuoyuyla paylaşırken, açıklamaları futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Avustralya Milli Takımı'nın golcüsü Tete Yengi, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Mısır ile oynanan kritik karşılaşma öncesinde İslam dinini kabul ettiğini açıkladı. Mısır adını son 16’ya yazdırdı MISIR ADINI SON 16'YA YAZDIRDI İSLAMİYET İLE TANIŞMA SÜRECİNİ ANLATTI İslamiyet ile tanışma sürecini anlatan Tete Yengi, "İslam'a yönelme yolculuğum, Avustralya'nın Adelaide kentindeki bir camiyi ziyaret etmemle başladı. Merakımın etkisiyle caminin atmosferini tanımak ve Müslümanların namaz kılışını izlemek için oraya gittim." sözleriyle bu ziyaretin hayatında hem entelektüel hem de manevi bir dönüm noktası oluşturduğunu vurguladı.

MÜFTÜ İSMAİL MINK İLE TARİHİ BULUŞMA Araştırma sürecinin ardından nihai kararını verdiğini belirten futbolcu, Adelaide'deki bir camide cuma hutbesini veren İslam vaizi İsmail Mink ile tanıştığını ve aralarında geçen sohbetin ardından şehadet getirdiğini söyledi. Yengi, "Bu kararım, bir süre devam eden araştırma ve inceleme sürecinin ardından geldi. İslam dinini benimseme konusunda tam anlamıyla kişisel bir ikna süreci yaşadım." ifadelerini kullandı.

ŞEHADET GETİRDİĞİ O ANLARI ANLATTI Sürecin detaylarını paylaşmayı sürdüren Tete Yengi, "Kutubi Stüdyoları" ve "Nujum Sports"a verdiği röportajda, İslam'ı benimsemesinin tek bir ana bağlı olmadığını, zaman içerisinde doğal bir şekilde gelişen bir yolculuğun sonucu olduğunu dile getirdi.