2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu’nda turnuva geleceği pamuk ipliğine bağlı olan iki ekibin Seattle’daki mücadelesinde gülen taraf 3-1'lik skorla Bosna-Hersek oldu. Sahaya 1’er puanla çıkan ve beraberliğin her iki tarafı da turnuva dışına iteceği bu kritik randevuda Bosna-Hersek, Katar engelini 3 golle aştı. Bu skorla Bosna Hersek, grubu averajla 3. sırada bitirirken, bir üst tur için diğer maçların sonucunu bekleyecek.

2026 Dünya Kupası B Grubu'nda "tamam mı, devam mı?" mücadelesi büyük bir heyecana sahne oldu. ABD'nin Seattle kentinde karşı karşıya gelen Bosna-Hersek ve Katar, gruptan çıkma umutlarını korumak için mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıktı. 90 dakika sonunda sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan taraf Bosna-Hersek oldu.

Bosna-Hersek Hata Yapmadı

Turnuvanın açılış maçında Kanada ile berabere kalan, ardından İsviçre karşısında ağır bir yenilgi alan Bosna-Hersek, grubun son maçında hata yapmadı. Sahaya yansıttığı etkili oyunla rakibi Katar'ı 3-1 deviren Bosna Hersek, puanını 4'e çıkararak grubu 3. sırada tamamladı. Bosna-Hersek'in bir üst tura çıkıp çıkamayacağı, diğer gruplarda oynanacak maçların ardından netleşecek. 4 puanlı Bosna ekibi, "en iyi üçüncüler" listesine girmek için büyük bir avantaj elde etti.

KATAR TURNUVAYA VEDA ETTİ

İsviçre'den aldığı 1 puanla turnuvaya umutlu başlayan ancak Kanada karşısındaki 6-0'lık tarihi hezimetin ardından sarsılan Katar, Seattle'da aradığı mucizeyi bulamadı. Bosna-Hersek karşısında direnç göstermeye çalışsa da sahadan 3-1 mağlup ayrılan Asya temsilcisi, 1 puanla grubun son sırasında kalarak 2026 Dünya Kupası macerasını noktaladı.

İLK 11'LER

Bosna Hersek: Vasilj, Alajbegovic, Bajraktarevic, Basic, Demirovic, Dzeko, Katic, Kolasinac, Malic, Radeljic, Sunjic

Katar: Abunada, Afif, Al Brake, Al Haydos, Boudiaf, Edmilson, Fathi, Gaber, Khouhki, Laye, Pedro Miguel