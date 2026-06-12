Dünya Kupası B Grubu: Kanada - Bosna Hersek | Toronto’da dev randevu

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda heyecan Toronto'da başlıyor. Turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, taraftarı önünde oynayacağı ilk maçta galibiyet alarak Dünya Kupası'na güçlü bir giriş yapmak istiyor. Avrupa elemeleri ve play-off sürecinde dikkat çeken sonuçlara imza atan Bosna Hersek ise sürpriz çıkışını turnuvaya da taşıyarak gruba puanla başlamayı amaçlıyor.

ABD ve Meksika ile birlikte turnuvaya ev sahipliği yapan Kanada, tarihi bir geceye hazırlanıyor. Toronto'da oynanacak B Grubu açılış maçında, Kuzey Amerika temsilcisi ile Balkanların güçlü ekibi Bosna Hersek, grup liderliği yolunda stratejik bir 90 dakikaya çıkacak.

MUHTEMEL 11'LER



Kanada: Crepeau, Johnston, Fougerolles, Cornelius, Laryea, Buchanan, Saliba, Eustaquio Millar, David, Larin.



Bosna Hersek: Vasilj, Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac, Bajraktarevic, Sunjic, Tahirovic, Memic, Demirovic, Dzeko.

KANADA "EV SAHİBİ" AVANTAJINI KULLANMAK İSTİYOR

Tarihinde daha önce 1986 ve 2022 yıllarında Dünya Kupası'na katılan ancak grup aşamasını geçemeyen Kanada, bu kez kendi taraftarı önünde makus talihini yenmek istiyor. Teknik direktör Jesse Marsch yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, atletik oyun yapısı ve hızlı hücum silahlarıyla galibiyet hedefliyor.

ALPHONSO DAVİES ŞOKU

Kanada cephesinde maç öncesi en büyük üzüntü, takımın dünyaca ünlü yıldızı Alphonso Davies'ten gelen haber oldu. Sakatlığı nedeniyle bu kritik açılış maçında forma giyemeyeceği kesinleşen Davies'in yokluğunda, Jesse Marsch'ın hücumdaki en büyük kozları Jonathan David ve Türkiye'den de yakından tanınan Cyle Larin olacak.

BOSNA HERSEK "İTALYA FATİHİ" UNVANIYLA GELİYOR

Turnuvaya katılım hikayesiyle dikkat çeken Bosna Hersek, play-off aşamasında son Avrupa şampiyonlarından İtalya'yı eleyerek büyük bir sürprize imza atmıştı. Tarihinde ikinci kez (ilki 2014) Dünya Kupası sahnesine çıkan "Ejderhalar", turnuvaya galibiyetle başlayarak Avrupa'daki formunu dünyaya kanıtlamak istiyor.

40'LIK ÇINAR: KAPTAN EDİN DZEKO

Bosna Hersek'in sahadaki en büyük lideri ise ilerlemiş yaşına rağmen formundan hiçbir şey kaybetmeyen kaptan Edin Dzeko olacak. 40 yaşında olmasına rağmen gol yollarındaki keskinliğini sürdüren tecrübeli yıldız, takımının Toronto deplasmanındaki en büyük umudu konumunda.