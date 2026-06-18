İsviçre'den gol şov! Bosna Hersek'i 4-1 mağlup etti

Karşılaşmanın ilk bölümlerini domine eden İsviçre, üçüncü bölgede sonuca gitmekte zorlanırken mağlubiyetin eleme turlarını çok zorlaştıracağını bilen iki takımın oyununda giderek artan kaygı etkili oldu.

İsviçre, aradığı golü 74. dakikada buldu. Sol taraftan ceza alanına giren Vargas'ın ortasında topu kafa vuruşuyla uzaklaştırmak isteyen Memic'in müdahalesi kısa kaldı. Penaltı noktasında müsait durumdaki Mazambi'nin sert şutunda, kaleci Vasilj'in müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 1-0.

84. dakikada sol kanattan gelişen İsviçre atağında, Embolo'nun pasında ceza alanında hareketlenen Vargas'ın bekletmeden yaptığı vuruşla İsviçre farkı ikiye çıkardı: 2-0.