17 Aralık 2025, Çarşamba
Haberler Spor Haberleri Ara transfer dönemi tarihleri değişti! TFF resmen duyurdu

Ara transfer dönemi tarihleri değişti! TFF resmen duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.12.2025 15:44 Güncelleme: 17.12.2025 15:51
Ara transfer dönemi tarihleri değişti! TFF resmen duyurdu

TFF, 2025-2026 sezonu kış transfer döneminde değişikliğe gitti. Buna göre 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 2 Ocak 2026’da başlayıp 6 Şubat 2026’da sona erecek.

TFF, 2025-2026 sezonu kış transfer döneminin tarihlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "2025-2026 futbol sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecektir." ifadeleri kullanıldı.

TFF daha önce kış transfer döneminin 5 Ocak 2026'da başlayıp, 10 Şubat 2026'da sona ereceğini duyurmuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ara transfer dönemi tarihleri değişti! TFF resmen duyurdu Ara transfer dönemi tarihleri değişti! TFF resmen duyurdu Ara transfer dönemi tarihleri değişti! TFF resmen duyurdu
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör