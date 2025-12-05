Ziraat Türkiye Kupası’nda gruplar belli oldu! İlk haftada derbi heyecanı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF yönetim kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Kura çekiminde konuşan TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası'yla aynı gün 2026 Dünya Kupası kuralarının da çekileceğini hatırlattı. Türkiye'nin de Dünya Kupası'ndaki muhtemel adaylar arasında bulunduğunun altını çizen Otyakmaz, "Başkanımız İbrahim Hacıosmanoğlu'nun her fırsatta dediği gibi Dünya Kupası'na katılacağımıza yürekten inanıyoruz. Montella yönetiminde milli takımımızın önce Romanya maçını, sonrasında da Slovakya ya da Kosova müsabakasını kazanacağına dair güvenimiz tamdır. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz. Ülkemiz, 2026 Dünya Kupası'na renk katacaktır." ifadelerini kullandı.

Futbolun geleceğinin daha parlak olması için adımlar attıklarını vurgulayan Otyakmaz, şunları söyledi:

"Kulüplerimizin Avrupa'da çıtayı daha yukarıya çıkarmasını istiyoruz. Avrupa için bir yol da Ziraat Türkiye Kupası'dır. Kulüplerimize kupaya katkıları için teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyoruz. 24 takımın mücadele edeceği grup maçlarında heyecan üst seviyede olacak. Takımlarımız 2'si evinde 2'si deplasmanda olmak üzere 4'er maç oynayacak. Şimdiden tüm takımlarımıza kazasız, sakatlıksız maçlar diliyorum."

Sekizer takımın mücadele edeceği 3 grupta ekipler, ikisi iç saha, ikisi deplasman olmak üzere 4 karşılaşmaya çıkacak. Gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar ile en iyi 2 grup üçüncüsü çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazanacak.

Çekilen kuranın ardından gruplar şu takımlardan oluştu:

İşte gruplar:

A Grubu: Galatasaray, Başakşehir, Trabzonspor, Alanyaspor, Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor, Fethiyespor

B Grubu: Samsunspor, Eyüpspor, Konyaspor, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Bodrumspor, Iğdır FK, Aliağa FK

C Grubu: Fenerbahçe, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Kocaelispor, Erzurumspor, Ankara Keçiörengücü, Beyoğlu Yeniçarşı FK