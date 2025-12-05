Ziraat Türkiye Kupası’nda gruplar belli oldu! İlk haftada derbi heyecanı

05 Aralık 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.12.2025 14:22 Güncelleme: 05.12.2025 15:57
Turkuvaz Medya Grubu’nun yayıncılığını yaptığı Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması resmen şekillendi. Yeni formatla start alacak organizasyonda ilk haftanın en dikkat çekici karşılaşması Fenerbahçe–Beşiktaş derbisi olacak. Türkiye Kupası’nda oluşan gruplar ve oynanacak maçların programı şöyle…

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF yönetim kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA GRUPLAR BELLİ OLDU!

Kura çekiminde konuşan TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası'yla aynı gün 2026 Dünya Kupası kuralarının da çekileceğini hatırlattı. Türkiye'nin de Dünya Kupası'ndaki muhtemel adaylar arasında bulunduğunun altını çizen Otyakmaz, "Başkanımız İbrahim Hacıosmanoğlu'nun her fırsatta dediği gibi Dünya Kupası'na katılacağımıza yürekten inanıyoruz. Montella yönetiminde milli takımımızın önce Romanya maçını, sonrasında da Slovakya ya da Kosova müsabakasını kazanacağına dair güvenimiz tamdır. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz. Ülkemiz, 2026 Dünya Kupası'na renk katacaktır." ifadelerini kullandı.

Futbolun geleceğinin daha parlak olması için adımlar attıklarını vurgulayan Otyakmaz, şunları söyledi:

"Kulüplerimizin Avrupa'da çıtayı daha yukarıya çıkarmasını istiyoruz. Avrupa için bir yol da Ziraat Türkiye Kupası'dır. Kulüplerimize kupaya katkıları için teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyoruz. 24 takımın mücadele edeceği grup maçlarında heyecan üst seviyede olacak. Takımlarımız 2'si evinde 2'si deplasmanda olmak üzere 4'er maç oynayacak. Şimdiden tüm takımlarımıza kazasız, sakatlıksız maçlar diliyorum."

Sekizer takımın mücadele edeceği 3 grupta ekipler, ikisi iç saha, ikisi deplasman olmak üzere 4 karşılaşmaya çıkacak. Gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar ile en iyi 2 grup üçüncüsü çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazanacak.

Çekilen kuranın ardından gruplar şu takımlardan oluştu:

İşte gruplar:

A Grubu: Galatasaray, Başakşehir, Trabzonspor, Alanyaspor, Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor, Fethiyespor

B Grubu: Samsunspor, Eyüpspor, Konyaspor, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Bodrumspor, Iğdır FK, Aliağa FK

C Grubu: Fenerbahçe, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Kocaelispor, Erzurumspor, Ankara Keçiörengücü, Beyoğlu Yeniçarşı FK

GRUP MAÇLARINDA DERBİ HEYECANI

Fenerbahçe ile Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası ilk haftasında karşı karşıya gelecek. Kupanın son sahibi Galatasaray ile ilk maçta Başakşehir'i konuk edecek. Trabzonspor da ilk maçında Alanyaspor ile karşılaşacak.

A Grubu Fikstürü

1. Maçlar (23-24-25 Aralık 2025)

GALATASARAY A.Ş. - RAMS BAŞAKŞEHİR FK

TRABZONSPOR A.Ş. - CORENDON ALANYASPOR

MISIRLI.COM TR F.KARAGÜMRÜK - İSTANBULSPOR A.Ş.

BOLUSPOR - FETHİYESPOR

2. Maçlar (13-14-15 Ocak 2026)

FETHİYESPOR - GALATASARAY A.Ş.

RAMS BAŞAKŞEHİR FK - BOLUSPOR

İSTANBULSPOR A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.

CORENDON ALANYASPOR - MISIRLI.COM TR F.KARAGÜMRÜK

3. Maçlar (2-3-4 Şubat 2026)

GALATASARAY A.Ş. - İSTANBULSPOR A.Ş.

TRABZONSPOR A.Ş. - FETHİYESPOR

BOLUSPOR - CORENDON ALANYASPOR

MISIRLI.COM TR F.KARAGÜMRÜK - RAMS BAŞAKŞEHİR FK

4. Maçlar (2-3-4 Mart 2026)

CORENDON ALANYASPOR - GALATASARAY A.Ş.

RAMS BAŞAKŞEHİR FK - TRABZONSPOR A.Ş.

FETHİYESPOR - MISIRLI.COM TR F.KARAGÜMRÜK

İSTANBULSPOR A.Ş. - BOLUSPOR

B Grubu Fikstürü

1. Maçlar (23-24-25 Aralık 2025)

SAMSUNSPOR A.Ş. - İKAS EYÜPSPOR

TÜMOSAN KONYASPOR - HESAP.COM ANTALYASPOR

GENÇLERBİRLİĞİ - SİPAY BODRUM FK

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK - ALİAĞA FUTBOL A.Ş.

2. Maçlar (13-14-15 Ocak 2026)

ALİAĞA FUTBOL A.Ş. - SAMSUNSPOR A.Ş.

İKAS EYÜPSPOR - ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK

SİPAY BODRUM FK - TÜMOSAN KONYASPOR

HESAP.COM ANTALYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

3. Maçlar (2-3-4 Şubat 2026)

SAMSUNSPOR A.Ş. - SİPAY BODRUM FK

TÜMOSAN KONYASPOR - ALİAĞA FUTBOL A.Ş.

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK - HESAP.COM ANTALYASPOR

GENÇLERBİRLİĞİ - İKAS EYÜPSPOR

4. Maçlar (2-3-4 Mart 2026)

HESAP.COM ANTALYASPOR - SAMSUNSPOR A.Ş.

İKAS EYÜPSPOR - TÜMOSAN KONYASPOR

ALİAĞA FUTBOL A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ

SİPAY BODRUM FK - ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK

C Grubu Fikstürü

1. Maçlar (23-24-25 Aralık 2025)

FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GAZİANTEP FK A.Ş.

KOCAELİSPOR - ERZURUMSPOR FK

EMRE G. İNŞ. A. KEÇİÖRENGÜCÜ - BEYOĞLU Y. ÇARŞI SPOR F. A.Ş.

2. Maçlar (13-14-15 Ocak 2026)

BEYOĞLU Y. ÇARŞI SPOR F. A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

BEŞİKTAŞ A.Ş. - EMRE G. İNŞ. A. KEÇİÖRENGÜCÜ

ERZURUMSPOR FK - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

GAZİANTEP FK A.Ş. - KOCAELİSPOR

3. Maçlar (2-3-4 Şubat 2026)

FENERBAHÇE A.Ş. - ERZURUMSPOR FK

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - BEYOĞLU Y. ÇARŞI SPOR F. A.Ş.

EMRE G. İNŞ. A. KEÇİÖRENGÜCÜ - GAZİANTEP FK A.Ş.

KOCAELİSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.

4. Maçlar (2-3-4 Mart 2026)

GAZİANTEP FK A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

BEŞİKTAŞ A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

BEYOĞLU Y. ÇARŞI SPOR F. A.Ş. - KOCAELİSPOR

ERZURUMSPOR FK - EMRE G. İNŞ. A. KEÇİÖRENGÜCÜ

İLK MAÇLAR O TARİHTE

Gruplardaki ilk maçlar 23-24-25 Aralık'ta oynanacak.

İşte organizasyonda yer alan takımların listesi…

1. TORBA

-Galatasaray
-Fenerbahçe
-Samsunspor
-Beşiktaş
-Başakşehir
-Eyüpspor

2. TORBA

-Trabzonspor
-Rizespor
-Konyaspor
-Alanyaspor
-Gaziantep FK
-Antalyaspor

3. TORBA

-Kocaelispor
-Gençlerbirliği
-Karagümrük
-Bodrumspor
-İstanbulspor
-Erzurumspor

4. TORBA

-Boluspor
-Iğdır FK
-Keçiörengücü
-Beyoğlu Yeniçarşı FK
-Fethiyespor
-Aliağa FK

YENİ FORMAT NASIL OLACAK?

Statü bilgisi: Kura çekiminde öncelikle torbadaki ilk 3 takım kura ile gruplara dağıtılır. Sonrasında diğer 3 takım için de aynı kura işlemi yapılır. Takımlar aşağıda belirtilmiş fikstüre göre kendi torbası ve diğer 3 torbadan birer takımla müsabaka yapacak şekilde eşleştirilir. Her takım 2 maç iç sahada, 2 maç deplasmanda oynar.

Grup statüsü: Gruplarda İlk 2 sıra ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere 8 takım çeyrek finale yükselir.

