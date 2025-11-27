SON DAKİKA! Fenerbahçe - Galatasaray maçını Yasin Kol yönetecek!
Trendyol Süper Lig’de zirve hattını doğrudan etkileyen dev derbide Fenerbahçe, sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak. Ligin 14. haftasında, 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak karşılaşmada düdüğü hakem Yasin Kol çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede düdük çalacak Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olacak.