Bizim Çocuklar Dünya Kupası yolunda! Play-off rakibimiz belli oldu
2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi gerçekleştirilirken rakibimiz Romanya oldu. Play-off etabında, yarı finaller 26 Mart, finaller ise 31 Mart'ta oynanacak. Millilerimiz Romanya'yı geçmesi durumunda Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan A Milli Takım'ın play-off'taki rakibi belli oldu. Millilerimiz Romanya ile karşı karşıya gelecek.
FİNAL İÇİN DEPLASMANDA OYNAYACAĞIZ
Millilerimiz Romanya'yı devirmesi durumunda Slovakya-Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
GRUP LİDERLERİ DOĞRUDAN KATILIM BİLETİNİ ALDI
Avrupa Elemeleri'nde gruplarını lider tamamlayan Almanya, İsviçre, İskoçya, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, Avusturya, Norveç, Belçika, İngiltere ve Hırvatistan turnuvaya direkt olarak katılacak.
16 TAKIMIN PLAY-OFF MÜCADELESİ
Elemelerdeki 12 grup ikincisi ile Uluslar Ligi'nden gelen ve eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen 4 takım, play-off oynamaya hak kazandı.
Gruplarını ikinci sırada bitiren Türkiye, Slovakya, Kosova, Danimarka, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, Polonya, Bosna Hersek, İtalya, Galler, Arnavutluk ve Çekya'nın yanı sıra Uluslar Ligi'nden gelen Kuzey İrlanda, İsveç, Romanya ve Kuzey Makedonya, 2026 Dünya Kupası bileti için play-off mücadelesi verecek.
PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabında, yarı final ve final maçlarını kazanan 4 takım, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.
Play-off etabında, yarı finaller 26 Mart, finaller ise 31 Mart'ta oynanac ak. Yarı finalde 1. ve 2. torbada yer alan takımlar, maçlarını evlerinde oynayacak. Final maçının ev sahibi ise kura çekimi ile belirlenecek .
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sayıştay Eleme Sınavı sonuçları açıklandı: ÖSYM sonuç sorgulama ekranı
- EuroLeague’de dev mücadele: Fenerbahçe Beko - Partizan maçı ne zaman, hangi kanalda?
- 2026 DUS ne zaman, hangi tarihte? Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tarihi
- Geçirgen bağırsak sendromu nedir, belirtileri nelerdir, nasıl iyileştirilir?
- Warner Bros nedir, ne zaman kuruldu? Warner Bros Kerem Aktürkoğlu'na neden dava açtı?
- 33. Dönem POMEM başvurusu ne zaman başlayacak? EGM POMEM başvuru şartları
- Yılbaşı ne zaman, 1 Ocak 2026 hangi güne denk geliyor?
- Masterchef'te dün akşam kim elendi? MasterChef’e veda eden isim belli oldu
- ÖSYM 2025 ALES 3 takvimi: Sınav günü, oturum saati ve sonuç tarihi
- 20 Kasım ne günü, anlam ve önemi nedir? Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
- 19-25 Kasım ŞOK aktüel kataloğu: Bu haftanın indirimli ürünleri neler?
- Dünya Kupası play-off turu kura çekimi saat kaçta? Türkiye'nin rakibi kim olacak?