20 Kasım 2025, Perşembe
Haberler Spor Haberleri Bizim Çocuklar Dünya Kupası yolunda! Play-off rakibimiz belli oldu

Bizim Çocuklar Dünya Kupası yolunda! Play-off rakibimiz belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.11.2025 09:27 Güncelleme: 20.11.2025 15:50
ABONE OL
Bizim Çocuklar Dünya Kupası yolunda! Play-off rakibimiz belli oldu

2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi gerçekleştirilirken rakibimiz Romanya oldu. Play-off etabında, yarı finaller 26 Mart, finaller ise 31 Mart'ta oynanacak. Millilerimiz Romanya'yı geçmesi durumunda Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan A Milli Takım'ın play-off'taki rakibi belli oldu. Millilerimiz Romanya ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU!

FİNAL İÇİN DEPLASMANDA OYNAYACAĞIZ

Millilerimiz Romanya'yı devirmesi durumunda Slovakya-Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

GRUP LİDERLERİ DOĞRUDAN KATILIM BİLETİNİ ALDI

Avrupa Elemeleri'nde gruplarını lider tamamlayan Almanya, İsviçre, İskoçya, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, Avusturya, Norveç, Belçika, İngiltere ve Hırvatistan turnuvaya direkt olarak katılacak.

Millilerimizin Dünya Kupası yolundaki play-off rakibi belli oluyor (DHA)Millilerimizin Dünya Kupası yolundaki play-off rakibi belli oluyor (DHA)

16 TAKIMIN PLAY-OFF MÜCADELESİ

Elemelerdeki 12 grup ikincisi ile Uluslar Ligi'nden gelen ve eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen 4 takım, play-off oynamaya hak kazandı.

TÜRKİYE'NİN PLAY-OFF'TAKİ RAKİBİ KİM?

Gruplarını ikinci sırada bitiren Türkiye, Slovakya, Kosova, Danimarka, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, Polonya, Bosna Hersek, İtalya, Galler, Arnavutluk ve Çekya'nın yanı sıra Uluslar Ligi'nden gelen Kuzey İrlanda, İsveç, Romanya ve Kuzey Makedonya, 2026 Dünya Kupası bileti için play-off mücadelesi verecek.

PLAY-OFF RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabında, yarı final ve final maçlarını kazanan 4 takım, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.

Play-off etabında, yarı finaller 26 Mart, finaller ise 31 Mart'ta oynanac ak. Yarı finalde 1. ve 2. torbada yer alan takımlar, maçlarını evlerinde oynayacak. Final maçının ev sahibi ise kura çekimi ile belirlenecek .

İşte milli takımımızın muhtemel rakipleri (DHA)İşte milli takımımızın muhtemel rakipleri (DHA)

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bizim Çocuklar Dünya Kupası yolunda! Play-off rakibimiz belli oldu Bizim Çocuklar Dünya Kupası yolunda! Play-off rakibimiz belli oldu Bizim Çocuklar Dünya Kupası yolunda! Play-off rakibimiz belli oldu

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör