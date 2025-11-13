İşte futbolda bahis skandalı sonrası verilen cezalar

Ali Şaşal Vural (AA)

88- ALİ ŞAŞAL VURAL'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

89- ABDURRAHMAN BAYRAM'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

90- ÖMER BERİŞ'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

91- YUNUS EMRE TEKOĞUL'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

92- ARDA TÜRKEN'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

93- BURAK ASAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

94- ERHAN ÇELENK'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

95- SELİM DİLLİ'nin, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

96- MESUT CAN TUNALI'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

97- ALİ AYTEMUR'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

98- BERŞAN YAVUZAY'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

99- ENGİN KADİR GICIR'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

100- AHMET EMİN KESKİN'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

101- EDİS KÖKSALDI'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

102- MUHAMMET ALİ ÖZBASKICI'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.

A Spor Yorumcusu Haldun Domaç, A Haber canlı yayınında, cezaların hukuki temelinin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi olduğunu belirterek, bu maddenin futbolla ilgili bahis oynamayı kesin bir dille yasakladığını vurguladı ve "57. maddeden sevk edilmişlerdi. O 57. maddenin ikinci fıkrası, 'aksine hareket eden kişiler...' Nedir bu aksine hareket? 'Futbol müsabakaları ve futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamak yasaktır' diyor 57. madde. Onun ikincisi de 'bu tür eylemlerde bulunanlar 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men ve hak mahrumiyeti cezası alır' diyor." dedi

CEZALAR NEDEN FARKLI? İŞTE 'TAKDİRİ İNDİRİM' DETAYI

Verilen cezaların 45 günden 12 aya kadar değişmesinin sebebini "takdiri indirim" maddesiyle açıklayan Domaç, PFDK'nın ceza süresini oyuncunun durumuna göre azalttığını belirtti. Domaç, "Peki neden 3 aydan 12 aya kadar derken 45 gün ceza alanlar var? Onu da zaten şöyle izah etmiş, diyor ki; Profesyonel Futbol Disiplin Talimatı'nın 13. maddesi, cezanın açıklanmasından sonra takdiri indirim yapabilir diyor. Buradaki o 3 ay, 45 güne, yarısı kadar takdiri indirim yapılmış. Konu bu." ifadelerini kullandı.

'KİMLİĞİMİZ KULLANILDI' DİYENLER NE OLACAK?

Bazı futbolcuların "TC kimlik numaramız kullanılmış" şeklindeki savunmalarına da değinen Domaç, Beşiktaşlı Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun bu yönde suç duyurusunda bulunduğunu ve bu nedenle tedbirlerinin kaldırıldığını, yani maçlarda oynayabileceklerini ifade ederek "Yapılan iki oyuncu itiraz ettiler, Cumhuriyet Başsavcılığı'na... Tıpkı Zorba Küçük gibi onlar da durdurdular. Yani bu noktayı durdurdular. Yani tedbirli olmaktan tedbirsiz olmaya döndüler. Sebebi şu; tedbirli olmakla tedbirsiz olmak arasındaki farkı da şöyle izah edebiliriz. Eğer tedbirliyse herhangi bir müsabakaya katılma şansı olmuyor... Tedbirsiz olursa şimdi mesela Necip ve Ersin, eğer teknik direktörleri onlara görev verirse maçlarda oynayabilecekler." dedi.

"BİR KERE OYNAYANLA SAYISIZ KEZ OYNAYAN ARASINDAKİ FARK..."

Domaç, cezaların farklılığının en önemli nedenlerinden birinin de suçu işleme sıklığı olduğunu belirtti ve profesyonel futbolcuların bu kuralları bilme zorunluluğunun altını çizdi. Domaç, "Sadece bir kere oynayanla, bunu sayısız kez oynayan arasında da bir fark olduğu gerçeğini söyleyelim. Zaten arada 3 ay ceza alanlar, 9 ay alanlar, 12 ay alanlar gibi noktanın ortaya gelmesinin sebebi de bu... Ama bu işleri yapan kişiler, yani bu olayı bir meslek olarak seçen kişilerin bu maddeleri gayet iyi bilmeleri lazım." ifadelerini kullandı.