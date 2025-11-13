İşte futbolda bahis skandalı sonrası verilen cezalar
PFDK, Süper Lig ve 1. Lig'de bahis oynayan 102 oyuncunun cezalarını açıkladı.Beşiktaşlı Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu ceza almazken Galatasaray'ın stoperi Metehan Baltacı’ya 9 ay, sol beki Eren Elmalı’ya ise 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Öte yandan listede Süper Lig'de forma giyen çok sayıda isim de yer aldı. A Spor Yorumcusu Haldun Domaç, A Haber canlı yayınında cezaların hukuki temelinin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi olduğunu belirterek, bu maddenin futbolla ilgili bahis oynamayı kesin bir dille yasakladığını vurguladı. İşte detaylar...
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında 102 futbolcuya hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıkladı.
İŞTE VERİLEN CEZALAR
1- İZZET ÇELİK'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- ENES KESKİN'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
3- YUSUF ÖZDEMİR'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
4- BEDİRHAN ÖZYURT'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
5- EFE DOĞAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
6- FURKAN ORAK'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
7- METEHAN BALTACI'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
8- EVREN EREN ELMALI'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
9- MUHAMMET TAHA GÜNEŞ'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
10- NAZIM SANGARE'nin, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
11- İZZET FURKAN MALAK'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
12- UĞUR KAAN YILDIZ'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
13- KEREM KAYAARASI'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
14- MÜKREMİN ARDA TÜRKÖZ'ün, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
15- EGE ALBAYRAK'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
16- ALİ EMRE YANAR'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
17- FURKAN BEKLEVİÇ'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
18- KEREM YUSUF SİRKECİ'nin, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
19- CELİL YÜKSEL'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
20- BORAN BAŞKAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
21- SALİH MALKOÇOĞLU'nun, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
22- ADİL DEMİRBAĞ'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
23- ALLASANE NDAO'nun, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
24- BERKAN ASLAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
25- ABDULSAMET BURAK'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
26- ALİ FİDAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
27- YÜCEL GÜROL'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
28- BARIŞ TİMUR'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
29- HASAN AKSU'nun, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
30- ALPEREN SELVİ hakkında, bahis eylemi nedeniyle incelemenin ve idari tedbirin devamına,
31- OKTAY AYDİN'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
32- UĞUR ADEM GEZER'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
33- ARDA KEMAL GÜLMEZ'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
34- BARTU KAYA'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
35- ALBERK KOÇ'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
36- HASAN HÜSEYİN AKINAY'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
37- ATAKAN CANGÖZ'ün, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
38- ÜZEYİR ERGÜN'ün, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
39- EREN KARADAĞ'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
40- KADİR SEVEN'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
41- ARDA HİLMİ ŞENGÜL'ün, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
42- CENGİZ DEMİR'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
43- SELİMCAN TEMEL'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
44- EMİRCAN ÇİÇEK'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
45- YUSUF ERATA'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
46- BATUHAN İŞEN'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
47- HAKAN YEŞİL'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
48- TOLGA KALENDER'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
49- ENSAR BİLİR'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
50- TEMEL ÇAKMAK'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
51- MUSTAFA ALPTEKİN ÇAYLI'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
52- İSMAİL KALBURCU'nun, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
53- ABDULSAMET KIRIM'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
54- ORKUN ÖZDEMİR'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
55- ABDURRAHMAN ÜRESİN'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
56- EMİRHAN BALARISI'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
57- EMRE KAPLAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
58- YUSUF SAİTOĞLU'nun, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
59- ALPER BURAK DUMAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
60- BERKAN MAHMUT KESKİN'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
61- MURAT CEM AKPINAR'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
62- CENGİZHAN BAYRAK'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
63- MERT ÖNAL'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
64- MUHAMMED FURKAN ÖZHAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
65- İLKAN SEVER'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
66- HÜSAMETTİN YENER'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
67- OSMAN ERTUĞRUL ÇETİN'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
68- YUNUS EMRE GEDİK'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
69- ENES İŞİK'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
70- MUHAMMED ARDA KAHVECİ'nin, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
71- MUHAMMED BİRKAN TETİK'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
72- FARUK CAN GENÇ'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
73- MUSTAFA TAŞDEMİR'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
74- ABDULLAH DIJLAN AYDIN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
75- KEREM KABADAYI'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
76- YUSUF ALİ ÖZER'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
77- ENVER AZMİ SARIALİOĞLU'nun, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
78- FATİH TULTAK'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
79- ALİ ŞAHİN YILMAZ'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
80- BARTU GÖÇMEN'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına
81- FIRAT İNAL'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
82- SAMET KARABATAK'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
83- KADİR KAAN YURDAKUL'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
84- MEHMET ALBAYRAK'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
85- AHMET ABDULLAH ÇAKMAK'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
86- MERT ÇELİK'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
87- ÇAĞLAYAN MENDERES'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
88- ALİ ŞAŞAL VURAL'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
89- ABDURRAHMAN BAYRAM'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
90- ÖMER BERİŞ'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
91- YUNUS EMRE TEKOĞUL'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
92- ARDA TÜRKEN'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
93- BURAK ASAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
94- ERHAN ÇELENK'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
95- SELİM DİLLİ'nin, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
96- MESUT CAN TUNALI'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
97- ALİ AYTEMUR'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
98- BERŞAN YAVUZAY'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
99- ENGİN KADİR GICIR'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
100- AHMET EMİN KESKİN'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
101- EDİS KÖKSALDI'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
102- MUHAMMET ALİ ÖZBASKICI'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.
A Spor Yorumcusu Haldun Domaç, A Haber canlı yayınında, cezaların hukuki temelinin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi olduğunu belirterek, bu maddenin futbolla ilgili bahis oynamayı kesin bir dille yasakladığını vurguladı ve "57. maddeden sevk edilmişlerdi. O 57. maddenin ikinci fıkrası, 'aksine hareket eden kişiler...' Nedir bu aksine hareket? 'Futbol müsabakaları ve futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamak yasaktır' diyor 57. madde. Onun ikincisi de 'bu tür eylemlerde bulunanlar 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men ve hak mahrumiyeti cezası alır' diyor." dedi
CEZALAR NEDEN FARKLI? İŞTE 'TAKDİRİ İNDİRİM' DETAYI
Verilen cezaların 45 günden 12 aya kadar değişmesinin sebebini "takdiri indirim" maddesiyle açıklayan Domaç, PFDK'nın ceza süresini oyuncunun durumuna göre azalttığını belirtti. Domaç, "Peki neden 3 aydan 12 aya kadar derken 45 gün ceza alanlar var? Onu da zaten şöyle izah etmiş, diyor ki; Profesyonel Futbol Disiplin Talimatı'nın 13. maddesi, cezanın açıklanmasından sonra takdiri indirim yapabilir diyor. Buradaki o 3 ay, 45 güne, yarısı kadar takdiri indirim yapılmış. Konu bu." ifadelerini kullandı.
'KİMLİĞİMİZ KULLANILDI' DİYENLER NE OLACAK?
Bazı futbolcuların "TC kimlik numaramız kullanılmış" şeklindeki savunmalarına da değinen Domaç, Beşiktaşlı Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun bu yönde suç duyurusunda bulunduğunu ve bu nedenle tedbirlerinin kaldırıldığını, yani maçlarda oynayabileceklerini ifade ederek "Yapılan iki oyuncu itiraz ettiler, Cumhuriyet Başsavcılığı'na... Tıpkı Zorba Küçük gibi onlar da durdurdular. Yani bu noktayı durdurdular. Yani tedbirli olmaktan tedbirsiz olmaya döndüler. Sebebi şu; tedbirli olmakla tedbirsiz olmak arasındaki farkı da şöyle izah edebiliriz. Eğer tedbirliyse herhangi bir müsabakaya katılma şansı olmuyor... Tedbirsiz olursa şimdi mesela Necip ve Ersin, eğer teknik direktörleri onlara görev verirse maçlarda oynayabilecekler." dedi.
"BİR KERE OYNAYANLA SAYISIZ KEZ OYNAYAN ARASINDAKİ FARK..."
Domaç, cezaların farklılığının en önemli nedenlerinden birinin de suçu işleme sıklığı olduğunu belirtti ve profesyonel futbolcuların bu kuralları bilme zorunluluğunun altını çizdi. Domaç, "Sadece bir kere oynayanla, bunu sayısız kez oynayan arasında da bir fark olduğu gerçeğini söyleyelim. Zaten arada 3 ay ceza alanlar, 9 ay alanlar, 12 ay alanlar gibi noktanın ortaya gelmesinin sebebi de bu... Ama bu işleri yapan kişiler, yani bu olayı bir meslek olarak seçen kişilerin bu maddeleri gayet iyi bilmeleri lazım." ifadelerini kullandı.
