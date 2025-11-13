13 Kasım 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları 120 futbolcuya 12 aya kadar hak mahrumiyeti!
120 futbolcuya 12 aya kadar hak mahrumiyeti!

120 futbolcuya 12 aya kadar hak mahrumiyeti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.11.2025 16:28
Güncelleme:13.11.2025 16:36
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun bahis soruşturması kapsamında verdiği cezalar futbol gündemini sarstı. Eren Elmalı’ya 45 gün, Metehan Baltacı’ya ise 9 ay hak mahrumiyeti cezası verildi. Kararları A Haber canlı yayınında değerlendiren A Spor yorumcusu Haldun Domaç, sürecin Türk futbolu açısından kritik bir dönemeç olduğunu vurguladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
120 futbolcuya 12 aya kadar hak mahrumiyeti!
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Ankara’da
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Ankara'da
120 futbolcuya 12 aya kadar hak mahrumiyeti!
120 futbolcuya 12 aya kadar hak mahrumiyeti!
A Haber şehitlerimizi getirecek ’Koca Yusuf’ uçağını görüntüledi!
A Haber şehitlerimizi getirecek 'Koca Yusuf' uçağını görüntüledi!
Mühimmat iddiasına net yanıt
Mühimmat iddiasına net yanıt
Gözler karakutuya çevrildi
Gözler karakutuya çevrildi
Havadaki son an! 27. dakikada neler oldu?
Havadaki son an! 27. dakikada neler oldu?
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Ankara’da!
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Ankara'da!
Eski ehliyetliye hasar ödemesi yok!
Eski ehliyetliye hasar ödemesi yok!
The Economist 2026 kapağı ne mesaj veriyor?
The Economist 2026 kapağı ne mesaj veriyor?
Karakutu Ankara’da! Kazada sır perdesi aralanacak
Karakutu Ankara'da! Kazada sır perdesi aralanacak
Gürültü kavgası cinayetle bitti!
Gürültü kavgası cinayetle bitti!
Gürcistan’da düşen uçağa dair 7 soru 7 cevap! MSB detayları duyurdu
Gürcistan'da düşen uçağa dair 7 soru 7 cevap! MSB detayları duyurdu
Daha Fazla Video Göster