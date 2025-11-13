120 futbolcuya 12 aya kadar hak mahrumiyeti!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun bahis soruşturması kapsamında verdiği cezalar futbol gündemini sarstı. Eren Elmalı’ya 45 gün, Metehan Baltacı’ya ise 9 ay hak mahrumiyeti cezası verildi. Kararları A Haber canlı yayınında değerlendiren A Spor yorumcusu Haldun Domaç, sürecin Türk futbolu açısından kritik bir dönemeç olduğunu vurguladı.

