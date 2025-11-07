Kadın futbolunda derbi heyecanı! Galatasaray Beşiktaş'ı konuk ediyor
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbide Galatasaray GAİN, yarın(8 Kasım Cumartesi) sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.
Karşılaşmayı hakem Havva Nur Demir yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı 6 karşılaşmayı da kazanan sarı-kırmızılılar, topladığı 18 puan ve attığı 2 gol fazlasıyla ilk sırada yer aldı.
Ligde oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar ise 7 puanla 10. basamakta kendine yer buldu.