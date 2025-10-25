Maç sırasında korkunç sakatlık! Ayağı kırıldı
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'un konuk ettiği Eyüpspor'un İstanbul ekibinin oyuncusu Luccas Claro şok sakatlık yaşadı. Yaşadığı sakatlıkta ayağının kırıldığı belirtilirken oyuncu ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Trabzonspor'un Eyüpspor'u ağırladığı maçta korkulan anlar yaşandı. İstanbul ekibinin futbolcusunun ayağı kırıldı. Eyüpspor'un tecrübeli savunma oyuncusu Luccas Claro, müsabakanın 34. dakikasında Paul Onuachu ile girdiği ikili mücadele sonrasında kayarak yapmak istediği müdahale sonrasında yerde kaldı.
Sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Claro'nun yerine Umut Meraş 34. dakikada oyuna dahil oldu. Sambacı futbolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
TRABZONSPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Trabzonspor sahasında Eyüpspor ile oynadıkları maçta konuk ekipte sakatlanan Luccas Claro için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Eyüpspor arasında oynanan karşılaşmada, Eyüpsporlu futbolcu Luccas Claro talihsiz bir sakatlık yaşadı. Paul Onuachu ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Claro, oyuna devam edemedi ve sedyeyle sahayı terk etti. Hastaneye kaldırılan Claro'nun ayak bileğinden ciddi şekilde sakatlandığı bildirildi.
Trabzonspor sakatlanan oyuncu için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın, Eyüpspor oynadığı karşılaşmanın 27. dakikasında talihsiz bir sakatlık geçiren Luccas Claro'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Luccas Claro'nun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" denildi.
