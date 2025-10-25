Maç sırasında korkunç sakatlık! Ayağı kırıldı

FOTOĞRAF: A SPOR

TRABZONSPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Trabzonspor sahasında Eyüpspor ile oynadıkları maçta konuk ekipte sakatlanan Luccas Claro için geçmiş olsun mesajı yayımladı.



Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Eyüpspor arasında oynanan karşılaşmada, Eyüpsporlu futbolcu Luccas Claro talihsiz bir sakatlık yaşadı. Paul Onuachu ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Claro, oyuna devam edemedi ve sedyeyle sahayı terk etti. Hastaneye kaldırılan Claro'nun ayak bileğinden ciddi şekilde sakatlandığı bildirildi.