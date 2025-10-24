Büyük gurur! Milli güreşçi Nesrin Baş 3. kez dünya şampiyonu
Milli güreşçi Nesrin Baş, Sırbistan'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bu organizasyonda üçüncü kez şampiyonluğa imza attı. Ayrıca büyüklerde Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi olan milli güreşçi, kariyerinin 5. dünya şampiyonası madalyasını elde etti.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda üst üste 4. kez finale çıkan Nesrin Baş, bu süreçte 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak dünyada bir ilke imza attı.
Ayrıca büyüklerde Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi olan milli güreşçi, kariyerinin 5. dünya şampiyonası madalyasını elde etti.
Nesrin Baş, son 4 yılda dünyada 5 (4'ü 23 yaş altı, 1'i büyükler), Avrupa'da da 5 olmak üzere 10 finale çıkarak önemli bir başarı grafiği çizdi.
Milli güreşçinin dünya ve Avrupa şampiyonalarındaki finalleri şöyle:
23 yaş altı:
2022 İspanya-Dünya şampiyonu
2023 Arnavutluk-Dünya şampiyonu
2023 Romanya-Avrupa şampiyonu
2024 Arnavutluk-Dünya ikincisi
2025 Arnavutluk-Avrupa şampiyonu
2025 Sırbistan-Dünya şampiyonu
Büyükler:
2024 Romanya-Avrupa şampiyonu
2025 Slovakya-Avrupa ikincisi
2025 Hırvatistan-Dünya ikincisi
20 yaş altı:
2022 Romanya-Avrupa şampiyonu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Optik illüzyon: Şahin gözlüyüm diyenler bile şaştı: İki görsel arasındaki farkı 20 saniyede bulun
- 20. yüzyılın en kötü alışkanlığı! Uzmanlar uyardı: Tokluk hissinizi susturuyor
- İstanbullular dikkat! 10 saate varan elektrik kesintisi: Hangi ilçeler etkilenecek, kesinti ne zaman başlayacak?
- Cildinizin anahtarı mutfakta saklı! Beslenmenizdeki basit değişikliğin şaşırtan sırrı
- Sadece manzara değil, tedavi! Doğanın insan üzerindeki etkisi: Kokusu bile yetiyor
- Yaratıcılık onların kanında var! Doğuştan sanatçı olan burçlar
- EUROLEAGUE’DE TÜRK RÜZGARI | Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Borsa ralliye kalktı, dolar ve altın çakıldı! Yatırımcı ne yapmalı? Uzmanı A Haber’de değerlendirdi
- Tütün ürünlerinde ÖTV düzenlemesi: Yeni oran ne kadar oldu?
- ÖTV matrah değişimi: Telefon fiyatları düşüyor! Hangi telefonlar ne kadar ucuzlayacak? İndirim beklenen modeller…
- İSTANBUL’DA YAĞIŞ BAŞLADI! Uyarılar peş peşe gelmişti: O saatte pik yapacak
- İnsan vücudunda kütlece en fazla bulunan element hangisidir?