Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.10.2025 13:01
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçları yarın oynanacak. Söz konusu müsabakalarda görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden duyuruldu.

Trendyol Süper Lig'de yarın oynanacak 3. hafta erteleme maçlarının hakemleri açıklandı.

Erteleme müsabakalarının programı ve hakemler şöyle:

21 Ekim Çarşamba

20.00 Konyaspor - Beşiktaş: Ozan Ergün

20.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir: Ali Yılmaz

