Süper Lig'de derbi heyecanı! Galatasaray Beşiktaş'ı konuk ediyor | İşte muhtemel 11'ler
Trendyol Süper Lig'in 8. Haftasının en önemli maçında Galatasaray evinde Beşiktaş’ı konuk edecek. Şampiyonlar Ligi’nde Livepool’u yenerek tarihi bir zafere imza atan sarı kırmızılılar, ligdeki en yakın rakibinin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Aslan taraftarının önünde galibiyetle ayrılarak "8'de 8" yapmanın peşinde. Beşiktaş ise teknik direktörü Sergen Yalçın ile birlikte sezonun ilk derbisini kazanarak, zirveye yaklaşmak istiyor. İşte derbinin muhtemel ilk 11'leri...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.
Süper Lig'de son 3 sezon şampiyon olarak önemli başarı elde eden sarı-kırmızılı ekip, 2025-26 sezonuna da "7'de 7" yaparak iyi başladı. En yakın rakibinin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, sezonun ilk derbisinden de galibiyet çıkartarak "8'de 8" yapmaya çalışacak.
Ligde 1 maçı eksik Beşiktaş, 6 müsabakada 4 galibiyet, 2 yenilgiyle 12 puan topladı. Siyah-beyazlılar, haftaya 5. sırada girdi.
SANCHEZ KART SINIRINDA
Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, derbiye sarı kart sınırında çıkacak.
Ligde geride kalan bölümde 3 sarı kart gören tecrübeli futbolcu, derbide kart görmesi halinde 9. haftadaki RAMS Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.
GALATASARAY TAM KADRO
Sarı-kırmızılı ekip, derbiye tam kadro çıkacak. Kritik derbi öncesinde sakat veya cezalı oyuncusu bulunmayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, tüm futbolcularından yararlanabilecek.
BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde 4 oyuncunun tedavilerine devam ediliyor
Siyah-beyazlı takımda sakatlığı süren Demir Ege Tıknaz, derbide forma giyemeyecek.
Öte yandan, antrenmanın bir bölümünde takımla çalışan Jonas Svensson ve Salih Uçan'ın yanı sıra Kocaelispor karşılaşmasında omzu çıkan Tammy Abraham'ın derbide oynayıp oynamayacağına yapılacak son çalışmanın ardından karar verilecek.
SÜPER LİG'DE 15 MAÇTIR KAZANIYOR
Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'deki son 15 maçından galibiyetle ayrıldı.
Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 15 karşılaşmayı kazandı.
Galatasaray, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 41 kez sarsarken sadece 4 gol yedi.
BEŞİKTAŞ SON 2 MAÇINI KAZANDI
Beşiktaş, derbi öncesinde Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrıldı.
Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Zecorner Kayserispor'u deplasmanda 4-0 yenen siyah-beyazlı takım, 7. haftada ise sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.
Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın yönetiminde bu sezon ilk kez üst üste iki resmi maçı kazandı.
Siyah-beyazlılar, derbiden galibiyetle ayrılarak rakibiyle arasındaki puan farkını eritmek istiyor.
SAHASINDA YENİLMİYOR
Galatasaray, iç sahada yaptığı son 28 resmi müsabakada yenilmedi.
RAMS Park'taki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında taraftarı önünde 28 resmi maça çıktı.
"Cimbom" bu süreçte 21'i Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi ve 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 28 resmi müsabakada 21 galibiyet, 7 beraberlik yaşadı.
Galatasaray, söz konusu süreçteki 21 Süper Lig maçında 18 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda 55 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 17 gol gördü.
ICARDI İÇİN ÖZEL MAÇ
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, müsabakada fileleri havalandırması durumunda sarı-kırmızılı formayla Beşiktaş'a en fazla gol atan yabancı futbolcu olacak.
Sarı-kırmızılı takımdaki 4. sezonunu geçiren Icardi, Beşiktaş'a karşı 5 Süper Lig müsabakasına çıktı. 32 yaşındaki santrfor, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez fileleri havalandırmayı başardı. Icardi, derbide gol sevinci yaşaması durumunda Milan Baros'u geçerek Galatasaray formasıyla siyah-beyazlılara en fazla gol atan yabancı oyuncu ünvanını alacak.
Uzun sakatlık döneminden çıkan Mauro Icardi, bu sezon Süper Lig'deki 6 maçın 5'inde 1'er kez fileleri havalandırdı. Arjantinli golcü, son 4 lig müsabakasında gol sevinci yaşayarak önemli bir seri yakaladı.
EN FORMDA İSİM RAFA SILVA!
Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva'nın son maçlardaki performansı teknik direktör Sergen Yalçın'ın yüzünü güldürüyor.
Süper Lig'de bu sezonki 6 maçta 5 gol sevinci yaşayan Rafa Silva, takımının en büyük gol umudu konumunda bulunuyor.
Zecorner Kayserispor maçında hat-trick yapan 32 yaşındaki oyuncu, ikas Eyüpspor ve Kocaelispor karşılaşmalarında da gol sevinci yaşadı.
20 FUTBOLCUNUN İLK DERBİ HEYECANI
G.Saray'ın Beşiktaş'ı misafir edeceği derbide 20 futbolcu, görev verilmesi durumunda ilk kez 2 ezeli ekip arasında oynanacak bir maçta forma giyecek. Sarı kırmızılılarda şans bulurlarsa Uğurcan, Singo, Sane ve İlkay'ın yanı sıra Metehan, Jacobs ile Yusuf Demir ilk kez Galatasaray formasıyla Kartal'a karşı mücadele edecek. Beşiktaş'ta ise Jurasek, Abraham, Orkun, Ndidi, Taylan, Toure, Djalo, Cerny, Cengiz, Gökhan ve Jota Silva'nın yanı sıra altyapıdan yetişen Devrim Şahin ile Kartal Kayra Yılmaz görev alırlarsa siyah beyazlılarla ilk kez Cimbom'a rakip olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sane, İlkay, Yunus, Barış Alper, Osimhen
