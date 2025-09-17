Jose Mourinho'nun yeni takımını resmen açıkladı: Hayır diyemezdim
Jose Mourinho'nun yeni takımı resmen belli oldu. Mourinho yaptığı açıklamada, "Benfica’ya "hayır" diyebilecek teknik direktör kim? Ben değilim." dedi.
Jose Mourinho, Benfica ile görüşmek için Lizbon'a geldi. Portekiz basınına konuşan Mourinho, "Benfica bana ilgilenip ilgilenmediğimi sordu. Evet dedim. Görüşmekten memnun olacağımı söyledim. Benfica'ya hayır diyen teknik direktör kim oldu? Ben değilim. Bakalım, neler olacak göreceğiz." dedi.
Ayrıntılar geliyor...