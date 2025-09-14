14 Eylül 2025, Pazar
Milli maç heyecanı Galata Kulesi'nde yaşanacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2025 11:40 Güncelleme: 14.09.2025 11:41
Türkiye Millî Basketbol Takımı’nın Almanya ile oynayacağı final maçı heyecanı, bugün saat 21.00’de Galata Kulesi’ne yansıtılacak. Spor tutkunları, tarihi atmosferde coşkuyu paylaşmak üzere kule önünde buluşacak.

Türkiye Millî Basketbol Takımımızın final maçı heyecanı, ülkemizin en önemli simgelerinden biri olan ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı Galata Kulesi'ne yansıtılacak.

SPORSEVERLER GALATA KULESİ'NDE BULUŞACAK

Almanya ile oynanacak final müsabakası için millî takımımıza destek olmak ve bu tarihi atmosferde coşkuyu paylaşmak üzere sporseverler Galata Kulesi önünde buluşacak.

Final maçı yansıtması, 14 Eylül 2025 Pazar günü saat 21.00'de İstanbul Galata Kulesi'nde gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bu özel etkinlik, sporu ve tarihi bir araya getirerek unutulmaz bir atmosfer sunacak.

