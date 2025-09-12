12 Eylül 2025, Cuma
TFF açıkladı! İşte Süper Lig'de derbi tarihleri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2025 16:17 Güncelleme: 12.09.2025 16:25
Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 7 - 16. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklandı. TFF, Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak derbi tarihlerini de duyurdu.

TFF, Süper Lig'de 7 - 16. hafta müsabakalarına ilişkin programları açıkladı.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Galatasaray - Beşiktaş derbisi 4 Ekim Cumartesi saat 20.00'de oynanacak. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 2 Kasım Pazar saat 20.00'de oynanacak. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ise 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

Galatasaray - Beşiktaş: 4 Ekim Cumartesi 20.00

Galatasaray - Trabzonspor: 1 Kasım Cumartesi 20.00

Beşiktaş - Fenerbahçe: 2 Kasım Pazar 20.00

Fenerbahçe - Galatasaray: 1 Aralık Pazartesi 20.00

Trabzonspor - Beşiktaş: 14 Aralık Pazar 20.00

