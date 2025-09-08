ZTK'da 2. tur kurası çekildi! Büyük heyecan sürüyor
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasında yapıldı. Bu turda maçların 16-17-18 Eylül'de oynanacağı açıklandı. Toplam 39 maça sahne olacak heyecan sonrası 39 takım yoluna devam edecek.
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimi, kulüp temsilcilerinin katılımıyla Riva'da yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi sonrası eşleşmeler belli oldu.
İşte o eşleşmeler
Silivrispor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor
Düzcespor - Pendikspor
Kdz. Ereğli Belediye Spor - Bursaspor
Çorluspor 1947 - Ayvalıkgücü Belediyespor
Galata Spor Kulübü - Beykoz Anadolu Spor
Ankara Demirspor - Zonguldak Spor
Beykoz İshaklı Spor - Karacabey Belediye Spor
Karabük İdmanyurdu Spor - Güzide Gebzespor
Balıkesirspor - Yalova FK 77
Küçükçekmece Sinop Spor - İnegölspor
Kastamonuspor - Fatsa Belediyespor
Sivasspor - Şiran Yıldız Spor Kulübü
Orduspor 1967 - Sebat Gençlik Spor
Amasyaspor - 1461 Trabzon FK
Giresunspor - 52 Orduspor
24 Erzincanspor - 1926 Bulancakspor
Erbaaspor - Pazarspor
Karaköprü Belediye Spor - Bitlis 1916 Futbol
Muş Spor - Mazıdağı Fosfat Spor
Elazığspor - 12 Bingöl Spor
Ağrı 1970 Spor - Batman Petrol Spor
Dersim Spor - Şanlıurfaspor
Niğde Belediye Spor - 68 Aksaray Belediye Spor
Kahta 02 Spor - Adana Demirspor
Hatayspor - Erciyes 38 FK
Silifke Belediyespor - Kahramanmaraş İstiklal Spor
Malatya Yeşilyurt Spor - Adana 01 FK
Kahramanmaraş Spor - Karaman FK
Tire 2021 FK - Bodrum FK
Karşıyaka - Bursa Yıldırım Spor
Kütahyaspor - Altınordu
Bornova 1877 - Aliağa
Eskişehirspor - Muğlaspor
Somaspor - Çankaya Spor
Kestel Çilekspor - Fethiyespor
Kırıkkale FK - Manisa FK
İzmir Çoruhlu FK - Isparta 32 FK
Kepez Spor - Denizli İdmanyurdu Güreller Spor
Menemen FK - Eskişehir Anadolu Spor