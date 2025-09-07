Filenin Sultanları tarih yazmak için parkede! Türkiye-İtalya Dünya Şampiyonası finali

07 Eylül 2025, Pazar
ahaber.com.tr
Giriş: 07.09.2025 09:24 Güncelleme: 07.09.2025 09:31
A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finalde Japonya’yı 3-1 mağlup ederek Dünya Şampiyonası’nda ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi. Filenin Sultanları, tarihi şampiyonluk için bugün saat 15.30’da ile finalde kozlarını paylaşacak. İşte detaylar...

A Milli Kadın Voleybol Takımı 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda finalde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Milyonların takip edeceği bu karşılaşma saat 15.30'da TRT ekranlarından yayınlanacak.

Filenin Sultanları tarih yazmanın peşinde

FİNALDEYİZ!

Filenin Sultanları dün yarı finalde Japonya'yı yenerek Tayland'daki şampiyonada ilk kez finale yükselmişti. Diğer yarı final maçında İtalya, Brezilya'yı 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi.

3. KİM OLACAK?

Brezilya ise Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya'ya karşı TSİ 11.30'da bronz madalya maçına çıkacak.

Kritik karşılaşmada en önemli kozumuz Vargas olacak

JAPONYA-TÜRKİYE: 1-3

SALON: Huamark Salonu

HAKEMLER: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Karina Noemi Karina Rene (Arjantin)

JAPONYA: Ishikawa, Miyabe, Wada, Sato, Shimamura, Seki, Kojima (L) (Tsusaka, Akimoto, Kitamado, Yoshino)

TÜRKİYE: Ebrar, Zehra, Vargas, İlkin, Eda, Cansu, Gizem (L) (Yaprak, Elif, Hande)

SETLER: 25-16, 17-25, 18-25, 25-27

Filenin Sultanları tarihte ilk kez finalde

