Filenin Sultanları tarih yazmak için parkede! Türkiye-İtalya Dünya Şampiyonası finali
A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finalde Japonya’yı 3-1 mağlup ederek Dünya Şampiyonası’nda ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi. Filenin Sultanları, tarihi şampiyonluk için bugün saat 15.30’da ile finalde kozlarını paylaşacak. İşte detaylar...
FİNALDEYİZ!
Filenin Sultanları dün yarı finalde Japonya'yı yenerek Tayland'daki şampiyonada ilk kez finale yükselmişti. Diğer yarı final maçında İtalya, Brezilya'yı 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi.3. KİM OLACAK?
Brezilya ise Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya'ya karşı TSİ 11.30'da bronz madalya maçına çıkacak.
JAPONYA-TÜRKİYE: 1-3
SALON: Huamark Salonu
HAKEMLER: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Karina Noemi Karina Rene (Arjantin)
JAPONYA: Ishikawa, Miyabe, Wada, Sato, Shimamura, Seki, Kojima (L) (Tsusaka, Akimoto, Kitamado, Yoshino)
TÜRKİYE: Ebrar, Zehra, Vargas, İlkin, Eda, Cansu, Gizem (L) (Yaprak, Elif, Hande)
SETLER: 25-16, 17-25, 18-25, 25-27
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS 2025 yasaklı eşyalar: GK-GY oturumuna küpe, yüzük, piercing ve cüzdanla girilir mi? İşte detaylı liste
- KPSS sınavına girerken yanımızda olması gerekenler 2025 | KPSS GK-GY oturumunda su, kalem, silgi veriliyor mu?
- KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYIP, BİTECEK? 7 Eylül Pazar KPSS GK-GY oturumu kaç soru, kaç dakika?
- Bugün toplu taşıma bedava mı? 7 Eylül KPSS günü toplu ulaşım ücretsiz mi? Metro, İETT, MARMARAY, minibüs, tramvay...
- HAVA DURUMU | Meteorolojiden 14 ile kuvvetli yağış uyarısı! Şemsiyesiz adım atmayın | 7-11 Eylül 2025
- Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan kimdir? Hangi görevlerde bulundu?
- Filenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye dünya şampiyonluğu için sahada
- 100 bin TL ihtiyaç kredisi alırsanız ödeyeceğiniz tutar ne kadar? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank faiz oranları
- 2025 Aras Kargo çalışma saatleri: Cumartesi açık mı, kaça kadar hizmet veriyor?
- Uzak Şehir ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu mu?
- 6 Eylül İstanbul elektrik kesintisi listesi: Hangi ilçeler etkilenecek?
- Filenin Sultanları Japonya karşısında: Türkiye-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta? Nereden izlenir?