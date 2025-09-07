Filenin Sultanları tarih yazmak için parkede! Türkiye-İtalya Dünya Şampiyonası finali

Filenin Sultanları tarih yazmanın peşinde (AA)

FİNALDEYİZ!

Filenin Sultanları dün yarı finalde Japonya'yı yenerek Tayland'daki şampiyonada ilk kez finale yükselmişti. Diğer yarı final maçında İtalya, Brezilya'yı 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi.

Brezilya ise Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya'ya karşı TSİ 11.30'da bronz madalya maçına çıkacak.