Sinopspor-Orduspor 1967 maçı (ZTK)

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya devam ediyor.. Kupada ilk tur maçında Sinopspor ile Orduspor 1967 kozlarını paylaşıyor. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıkıyor. Sezonun açılış heyecanını yaşayacak olan takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak isterken futbolseverler de bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor.

SİNAPSPOR - ORDUSPOR 1967 MAÇI 11'LERİ



Sinopspor: Sabahattin, Emrullah, Yiğit Can, Emin, Samet, İsrafil, Sergen, Batuhan, Başar Fatih, Kerem, Gökay

Orduspor 1967: Mertcan, Ali, Hakan, Arda, Oğulcan, Mümin, Cuma, Emirhan, Sarper, Osman, Alim