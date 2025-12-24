Ankara’daki uçak kazasında çarpıcı iddia! A Haber’de dikkat çeken sözler: “Sabotaj olduysa iki ülke var”
Ankara'ya resmi ziyaret için gelen Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyeti Trablus'a gitmek üzere havalanırken, Haymana ilçesinde düştü. Uçaktan kimse sağ çıkmazken olaya ilişkin incelemeler sürerken “Libya jeti neden düştü: kaza mı, sabotaj mı?” sorularını da beraberinde getirdi. A Haber ekibi üzerinden 24 saat geçen olay sonrasında bölgeden canlı bağlanarak son gelişmeleri aktardı. Konuya ilişkin bir açıklama da A Haber canlı yayınına katılan Gazeteci Yusuf Alabarda’dan geldi. Alabarda, “Çünkü eğer bu uçakta bir sabotaj ihtimali varsa, bu sabotaj ihtimalinin gerçekleşebileceği önemli iki ülke Birleşik Arap Emirlikleri ve Yunanistan” dedi.
Libya Genelkurmay Başkanı Başkanı Muhammed el-Haddad'ın da aralarında bulunduğu askeri heyeti taşıyan Falcon 50 tipi jet Trablus'a gitmek üzere havalanırken, bilinmeyen bir nedenle Haymana ilçesinde düştü. Kazanın neden yaşandığı uçağın ses kayıt cihazının ve kara kutusunun bulunması sonrasında netlik kazanacağı belirtilirken A Haber'de konuya ilişkin çarpıcı detaylar aktarıldı.
"BÖLGEDE İNCELEMELER SÜRÜYOR"
Ülke gündeminin en sıcak konusu olan Libyalı heyetin yaşadığı uçak kazası sonrası A Haber ekibi olay yerinden son gelişmeleri aktardı. A Haber Muhabiri Şener Çetin, Haymana'dan aktarırken bölgede çok sayıda ekibin incelemelerinin devam ettiğini belirterek şunları söyledi:
"Şu an Haymana ilçesindeyiz. Ülke gündeminin en sıcak gündemi, Libyalı heyetin yaşadığı uçak kazası ve biz de o kazanın yaşandığı noktadayız; Haymana ilçesinde, Kesikkavak Köyü mevkisindeyiz. Mahallenin hemen aslında 2 kilometre güney kesiminde meydana geldi o uçak kazası. Dün akşam saatlerinde yaşandı. Tabii dolayısıyla olay hala sıcaklığını koruyor. Biz şu an olay bölgesindeyiz. Bölgeye çok sayıda ekip gelmişti ki o ekip de burada bekleyişini sürdürüyor. Çünkü burada çalışmalar hala şu dakikalarda devam ediyor.
"UÇAK ENKAZINA İLK JANDARMA EKİPLERİ ULAŞTI"
İşte bulunduğumuz nokta Kesikkavak Mahallesi'ne 2 kilometre mesafede dedik ve boş bir arazi burası. Tabii akşam saatlerinde biz A Haber farkıyla bölgeye aslında ulaşan ilk ekiplerden bir tanesiydik. Bu noktaya intikal ettik ve zorlu arazi koşullarında işte ekipler bu noktaya uçak enkazına ulaşmaya çalıştı ve kısa sürede de ilk olarak jandarma ekipleri bölgeye ulaştı, uçak enkazına ulaştı.
Olayı hatırlayalım dilerseniz tekrardan. Esenboğa Havalimanı'ndan saat 20.00 sıralarında kalktı Libya heyetini taşıyan uçak ki içerisinde önemli isimler vardı; Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali El-Haddad ve beraberinde üst düzey yine yetkililer vardı. Üç mürettebat vardı. Üç mürettebatın uyrukları bilinmiyordu tabii biz o bilgilere de ulaştık ki pilotların Fransız, kabin görevlisinin de Rum asıllı olduğunu öğrendik. Bunu belirtmekte fayda var. Ne yazık ki yaşanan elim kaza sonrası uçak düştü, kaza kırıma uğradı.
BÖLGEDE YOĞUN SAĞANAK YAĞIŞ
Bölgede çalışmalar hala devam ediyor. Aslında şunu söyleyebiliriz; dünden bu yana özellikle gece yarısında, geride bıraktığımız gün gece yarısında çalışmalar bir hayli zordu. Bu noktada yoğun bir sağanak yağış hakimdi. Dolayısıyla bulunduğumuz bu alan da yaklaşık 3 kilometrelik bir alandan oluşuyor. Tarlalılık bir alan. Bu noktadan ekipler gerek araçlarla, arazi araçlarla, paletli araçlarla o bölgeye intikal etmeye çalıştı, gerek yine arama kurtarma ekipleri yaya olarak intikal etmeye çalıştı. Biz de aslında o noktaya, en yakın noktaya kadar ulaştık ama...
ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR MU?
Şöyle söyleyelim; cenazelerin aslında bölgeden alındığı bilgisini paylaşabiliriz. Bu yönde bilgiler var. Fakat burada uçak enkazı da kaldırılmayı bekliyor bir yandan ki uçağın farklı parçaları farklı noktalara dağılmış durumda. Tabii dolayısıyla bu noktada uçağın parçalarını hala bir araya getirilmeye çalışıyor ki önemli kısımlarından yine belki elde edilecek bulgular da önem arz ediyor.
"TARAFSIZ BİR ÜLKEDE DEĞERLENDİRİLECEK"
Düşen uçağın önemli parçalarının ve kara kutusunun bulunduğu belirtilirken konuya ilişkin canlı yayında konuşan Gazeteci Yusuf Alabarda, Bakan Uraloğlu'nun "Tarafsız bir ülkede bunlar değerlendirilecek" açıklamasını ele alarak şunları söyledi:
"Türkiye bu konuyla ilgili olarak Libyalı makamları rahatlatmak ve kendisinin de töhmet altında kalmamasıyla ilgili olarak tarafsız bir ülkeyi teklif etmiş olabilir. Ben de o açıklama dikkatimi çekti. Çünkü uçak Türkiye'den kalktıktan sonra düştüğü için ister istemez Libya hükümetinin böyle bir şeyi yok ama "acaba ne oldu da uçak düştü" sorusu olacağı için kara kutunun ve voice recording dedikleri kabin içindeki konuşmaların kaydedildiği sistemin yurt dışına gönderilerek orada çözümlemelerinin yapılması gerektiği konusu düşünülmüş olmalı. Yalnız şöyle bir şey var, teknik olarak sorduğumda Azerbaycan'da düşen uçağın da bazı çözümlemelerinin yurt dışında yapıldığını biliyoruz. Neden? Türkiye'nin elinde o kara kutu ile ilgili çözümlemelerle ilgili oluşturulmuş bağımsız bir laboratuvar yok. Çünkü herkesin işlettiği bir sistem değil. Her gün uçak düşmüyor ülkenizde. Dolayısıyla işleten ülkeler var.
"UÇAK LİBYA DEVLETİ'NE Mİ AİT?"
Şöyle; onun da bu konuyla ilgili sahiplikten kaynaklanan bir tercihi olabilir. Çünkü uçak Malta merkezli bir ülkeye ait. Dün bu olay gerçekleştiğinde benim ilk sorduğum soru, daha doğrusu cevabını bulmakta hemen acele ettiğim şey: Uçak Libya Devleti'ne mi ait? Yoksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti transfer hizmetini veren ülke mi? Çünkü böyle şeyler de olabiliyor. Yani Türkiye, dost ve kardeş ülkelerin ilgili personellerinin buraya gelmesiyle ilgili hizmet de verebiliyor. Tabii uçağın Malta merkezli bir kiralama sisteminden tedarik edilmiş olması ya da temin edilmiş olması Türkiye açısından... Bu acı tabii ki yüreğimizi burktu ama Türkiye açısından iyi bir noktaya tekabül ediyor. Neden? Çünkü bir bakımı yapıldıysa, daha öncesinden içine bir şey yerleştirildiyse, bundan önceki bakımları Malta'da, Fransa'da her nerede yapıldıysa şimdi mercek altına alınması gerekiyor. Bu en azından Türkiye açısından önemli bir fark.
SABOTAJ İHTİMALİ: İSRAİL'İN İKİ MÜTTEFİKİ…
Uçağın daha önceki uçuş kayıtları var. Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Yunanistan'a gitmiş bu uçuş öncesinde. Birleşik Arap Emirlikleri ve Yunanistan, benim ikisi dikkatimi çekti. Neden? Çünkü eğer bu uçakta bir sabotaj ihtimali varsa, bu sabotaj ihtimalinin gerçekleşebileceği önemli iki ülke Birleşik Arap Emirlikleri ve Yunanistan.
Sunucu Melih Altınok ise konuya ilişkin bir açıklama daha getirerek iki ülkenin de İsrail'in müttefiki olduğunun altını çizdi.
