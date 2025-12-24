Ankara’daki uçak kazasında çarpıcı iddia! A Haber’de dikkat çeken sözler: “Sabotaj olduysa iki ülke var”

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"TARAFSIZ BİR ÜLKEDE DEĞERLENDİRİLECEK"

Düşen uçağın önemli parçalarının ve kara kutusunun bulunduğu belirtilirken konuya ilişkin canlı yayında konuşan Gazeteci Yusuf Alabarda, Bakan Uraloğlu'nun "Tarafsız bir ülkede bunlar değerlendirilecek" açıklamasını ele alarak şunları söyledi:

"Türkiye bu konuyla ilgili olarak Libyalı makamları rahatlatmak ve kendisinin de töhmet altında kalmamasıyla ilgili olarak tarafsız bir ülkeyi teklif etmiş olabilir. Ben de o açıklama dikkatimi çekti. Çünkü uçak Türkiye'den kalktıktan sonra düştüğü için ister istemez Libya hükümetinin böyle bir şeyi yok ama "acaba ne oldu da uçak düştü" sorusu olacağı için kara kutunun ve voice recording dedikleri kabin içindeki konuşmaların kaydedildiği sistemin yurt dışına gönderilerek orada çözümlemelerinin yapılması gerektiği konusu düşünülmüş olmalı. Yalnız şöyle bir şey var, teknik olarak sorduğumda Azerbaycan'da düşen uçağın da bazı çözümlemelerinin yurt dışında yapıldığını biliyoruz. Neden? Türkiye'nin elinde o kara kutu ile ilgili çözümlemelerle ilgili oluşturulmuş bağımsız bir laboratuvar yok. Çünkü herkesin işlettiği bir sistem değil. Her gün uçak düşmüyor ülkenizde. Dolayısıyla işleten ülkeler var.

"UÇAK LİBYA DEVLETİ'NE Mİ AİT?"

Şöyle; onun da bu konuyla ilgili sahiplikten kaynaklanan bir tercihi olabilir. Çünkü uçak Malta merkezli bir ülkeye ait. Dün bu olay gerçekleştiğinde benim ilk sorduğum soru, daha doğrusu cevabını bulmakta hemen acele ettiğim şey: Uçak Libya Devleti'ne mi ait? Yoksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti transfer hizmetini veren ülke mi? Çünkü böyle şeyler de olabiliyor. Yani Türkiye, dost ve kardeş ülkelerin ilgili personellerinin buraya gelmesiyle ilgili hizmet de verebiliyor. Tabii uçağın Malta merkezli bir kiralama sisteminden tedarik edilmiş olması ya da temin edilmiş olması Türkiye açısından... Bu acı tabii ki yüreğimizi burktu ama Türkiye açısından iyi bir noktaya tekabül ediyor. Neden? Çünkü bir bakımı yapıldıysa, daha öncesinden içine bir şey yerleştirildiyse, bundan önceki bakımları Malta'da, Fransa'da her nerede yapıldıysa şimdi mercek altına alınması gerekiyor. Bu en azından Türkiye açısından önemli bir fark.