İzmir Çoruhlu kupada 2. tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 1. turda Bucaspor 1928 ile İzmir Çoruhlu Yeni Buca Stadı'nda karşı karşıya geldi. Vefa Gültek ve Recep Gül ile bulduğu gollerle rabini 2-0 yenen İzmir Çoruhlu bir üst tura yükseldi.

İzmir Çoruhlu 2. Eleme Turu'ndaki rakibi, 8 Eylül'de yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.