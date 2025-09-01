Başkan Erdoğan’dan TBF Başkanı Türkoğlu’na tebrik telefonu

Başkan Erdoğan, Çin'de gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Teşkilatı zirvesi dönüşü uçakta yaptığı telefon görüşmesinde Hidayet Türkoğlu ile sporcular ve başantrenör Ergin Ataman'a tebriklerini iletti.

A Milli Basketbol Takımı, organizasyonda ilk 3 maçını kazanarak son 16'ya kalmayı daha önce garantilerken Estonya galibiyetiyle ilk 2'deki yerini kesinleştirdi.