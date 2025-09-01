Başkan Erdoğan'dan TBF Başkanı Türkoğlu'na tebrik telefonu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu 4. maçında Estonya'yı 84-64 mağlup etmesinin ardından Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu telefonla arayarak kutladı.
Başkan Erdoğan, Çin'de gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Teşkilatı zirvesi dönüşü uçakta yaptığı telefon görüşmesinde Hidayet Türkoğlu ile sporcular ve başantrenör Ergin Ataman'a tebriklerini iletti.
A Milli Basketbol Takımı, organizasyonda ilk 3 maçını kazanarak son 16'ya kalmayı daha önce garantilerken Estonya galibiyetiyle ilk 2'deki yerini kesinleştirdi.
