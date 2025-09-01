01 Eylül 2025, Pazartesi
Haberler Spor Haberleri Başkan Erdoğan'dan TBF Başkanı Türkoğlu'na tebrik telefonu

Başkan Erdoğan'dan TBF Başkanı Türkoğlu'na tebrik telefonu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 01.09.2025 18:50 Güncelleme: 01.09.2025 18:50
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan TBF Başkanı Türkoğlu’na tebrik telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu 4. maçında Estonya'yı 84-64 mağlup etmesinin ardından Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu telefonla arayarak kutladı.

Başkan Erdoğan, Çin'de gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Teşkilatı zirvesi dönüşü uçakta yaptığı telefon görüşmesinde Hidayet Türkoğlu ile sporcular ve başantrenör Ergin Ataman'a tebriklerini iletti.

A Milli Basketbol Takımı, organizasyonda ilk 3 maçını kazanarak son 16'ya kalmayı daha önce garantilerken Estonya galibiyetiyle ilk 2'deki yerini kesinleştirdi.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

Milliler, 3 Eylül Çarşamba günü Sırbistan ile grup liderliği maçına çıkacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan TBF Başkanı Türkoğlu’na tebrik telefonu Başkan Erdoğan’dan TBF Başkanı Türkoğlu’na tebrik telefonu Başkan Erdoğan’dan TBF Başkanı Türkoğlu’na tebrik telefonu

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör