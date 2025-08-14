UEFA Süper Kupa’nın sahibi PSG oldu

14 Ağustos 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 14.08.2025 01:14 Güncelleme: 14.08.2025 01:14
UEFA Süper Kupa'da Paris Saint-Germain, normal süresi 2-2 sona eren maçta Tottenham'ı penaltı atışlarıyla 4-3 mağlup ederek tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

50. UEFA Süper Kupa'da geçtiğimiz sene Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile Avrupa Ligi kupasını kazanan Tottenham ile karşı karşıya geldi. İtalya'nın Udine kentindeki Friuli Stadı'nda oynanan ve Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çaldığı karşılaşmanın 39. dakikasında İngiliz ekibi Tottenham, Mickey van de Ven'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Tottenham, 48. dakikada Cristian Romero'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı.

85. dakikada PSG, Kang-in Lee'nin fileleri havalandırmasıyla skoru 2-1'e getirdi. Fransız ekibi 90+4. dakikada Ramos'un kafa vuruşuyla 2-2'lik eşitliği yakaladı.

Normal süre 2-2 sona erince seri penaltı atışlarına geçildi. PSG, penaltı atışlarında İngiliz ekibine 4-3 üstünlük sağlayarak tarihinde ilk kez Süper Kupa'nın sahibi oldu.

