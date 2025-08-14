UEFA Süper Kupa’nın sahibi PSG oldu

50. UEFA Süper Kupa'da geçtiğimiz sene Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile Avrupa Ligi kupasını kazanan Tottenham ile karşı karşıya geldi. İtalya'nın Udine kentindeki Friuli Stadı'nda oynanan ve Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çaldığı karşılaşmanın 39. dakikasında İngiliz ekibi Tottenham, Mickey van de Ven'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Tottenham, 48. dakikada Cristian Romero'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı.