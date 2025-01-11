Gençlerbirliği’nden Ahmet Çalık paylaşımı

Başkent ekibi, genç yaşta kaptanlık görevini üstlenen Ahmet Çalık için sosyal medya hesaplarından "Kalbimizin en güzel köşesindesin… Seni asla unutmayacağız." notuyla bir video paylaştı.



Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor da formalarını giyen Çalık'ı unutmadı.



Sarı-kırmızılı kulübün hesaplarından yapılan paylaşımda, "Kalbimizdesin Ahmet... Elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden eski futbolcumuz Ahmet Çalık'ı vefatının 3. yıl dönümünde rahmetle ve özlemle anıyoruz." denildi.



Konyaspor ise Çalık için hazırlanan videoyu "Sensiz kışları yazdım, senli baharları…" dizeleriyle beraber paylaştı.



Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022'de Konya'dan Ankara'ya dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmişti.



Çalık'ın kullandığı otomobil, Ankara-Niğde otoyolunda seyir halindeyken, Gölbaşı Hacılar mevkisinde kontrolden çıkıp şarampole devrilmişti.

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