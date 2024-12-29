Anadolu Efes Karşıyaka’yı 3 sayı farkla mağlup etti

Anadolu Efes - Karşıyaka (AA)

Bu arada Elijah Bryant, üçüncü çeyreğin başlarında Errick McCollum ile girdiği mücadelede topu rakibine fırlatmasının ardından 2. kez teknik faulle cezalandırıldığı için müsabakadan diskalifiye oldu.

Son çeyrekte konuk ekip, dış atışlardan bulduğu sayılarla aradaki farkı kapatmaya çalıştı. Anadolu Efes de son çeyreğin başlarında Erkan Yılmaz'la sayılar buldu. Errick McCollum, bu çeyrekte hücumdaki performansıyla ev sahibi ekibe üstünlük kurarken, 38. dakikada attığı üç sayılık basketle takımını yeniden öne geçirdi (90-92). Sonrasında tempoyu artıran Anadolu Efes, Erkan Yılmaz'ın 39. dakikada attığı üç sayılık basketle maçta 95-94 öne geçti. Maçın son dakikası da büyük heyecana sahne oldu. Maçın son bölümünde taraftar desteğini arkasına alan Anadolu Efes, sert savunma yaparak rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve maçı 99-96 kazandı.