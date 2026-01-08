Site aidatlarında yeni dönem! Fahiş aidata bakanlık ‘dur’ dedi | Tek tek denetlenecek

Kat maliklerinin çoğunluğunun site yönetimlerinin ilk toplantılarına iştirak etmemeleri ikinci toplantıda ise katılanların çoğunluğu ile karar alınması ve alınan kararlara maliklerce itirazda bulunulmaması, bazı site yöneticilerin bu durumu istismar ederek fahiş aidat tutarları belirlemelerine ve vatandaşların mağduriyetine neden oluyordu.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yapılacak düzenleme ile artık site yöneticisi sene başında site aidatlarında sadece Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen Cumhurbaşkanlığı onayıyla yürürlüğe giren yeniden değerleme oranı kadar artış yapabilecek. (Bu yıl açıklanan oran yüzde 25.49) Eğer bu tutarın üzerinde bir artış yapılması gerekecekse bunun kararını 3 ay içinde toplanması zorunlu olan kat malikleri kurulu yani site sakinleri verebilecek. Bu toplantılarda karar alabilmek için de ilk toplantıda site sakinlerinin yüzde 50+1 çoğunluğu gerekecek. Bu katılım oranı sağlanmazsa ikinci toplantıda katılanların çoğunluğu ile belirlenecek tutar yeni aidat olarak kesinleşecek.