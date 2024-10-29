Victor Osimhen’e derbi sonrası övgüler yağdı! İtalyan basını: Altın dönemi!

Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yendi.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 13'üncü dakikada Davinson Sanchez ile 67'nci dakikada Victor Osimhen kaydetti. Siyah-beyazlıların maçtaki tek golünü 90+4'üncü dakikada Ernest Muçi attı.

Bu sonuçla namağlup Galatasaray, puanını 28'e yükseltti. Bu sezonki ilk yenilgisini yaşayan 1 maçı eksik Beşiktaş ise 20 puanda kaldı.

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İTALYAN BASINI OSIMHEN'E ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Avrupa'da özellikle İtalyan basını derbiyi Osimhen ve Immobile'den görürken Nijeryalı yıldıza övgüler yağdı.

CORRIERE DELLO SPORT: OSIMHEN GOLÜNÜ ATTI VE ZİRVEDE FARKI AÇTI

"Osimhen ve Immobile arasında Türkiye'de, daha doğrusu eski Napoli forvetinin Galatasaray'ı Lazio'nun eski kaptanı Immobile'nin Beşiktaş'ının karşılaştığı maçta müthiş bir düello sahnelendi. Galatasaray, Osimhen'in de golünü attığı derbiyi 2-1 kazandı. Immobile pek etkili olamadı. Galatasaray bu galibiyetle bir maç fazlasıyla Beşiktaş'ın 8 puan önüne geçti."

TUTTOMERCATO: DERBİ SARI KIRMIZI RENKLERE BÜRÜNDÜ

"Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki derbi sarı kırmızı renklere büründü ve eski Napoli oyuncusu Victor Osimhen'in golüyle 2-1'lik galibiyetle sıralamadaki birinciliklerini pekiştirerek eksi altı puanla ikinci sırada yer alan Samsunspor ve eksi sekiz puanla bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe Beşiktaş ile aralarındaki mesafeyi korudular. "

TUTTO NAPOLI: OSIMHEN'İN ALTIN DÖNEMİ DEVAM EDİYOR

"Victor Osimhen'in altın dönemi Galatasaray'da devam ediyor; Nijeryalı forvet Beşiktaş karşısında alınan 2-1'lik galibiyette takımının galibiyet golünü attı. Napoli'nin eski bombacısı son üç maçında üst üste dördüncü lig golünü atarak bu sezon Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde oynadığı yedi maçta dört gol ve üç asiste ulaştı."

SPORT NAPOLI: OSIMHEN, GALATASARAY'DAKİ DEĞERİNİ KANITLADI

"Victor Osimhen, Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı oynadığı son maçta sahadaki değerini bir kez daha kanıtladı. Yetenekli Nijeryalı forvet galibiyet golünü atarak takımdaki önemini pekiştirdi ve kulübün iyi dönemine katkıda bulundu. Osimhen'in performansı, Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray için çok önemliydi. Belirleyici katkısı, oyunu etkileme yeteneğini bir kez daha ortaya koydu ve onu takım için kilit bir figür haline getirdi. Victor Osimhen her maçta hem taraftarları hem de futbol otoritelerini etkilemeye devam ediyor. Önemli goller atma yeteneği, bu yılki rekabette Galatasaray için hayati bir değer oldu ve takımın sezon boyunca çeşitli maçlarda başarılı olmasına katkıda bulundu. Son galibiyet golü sadece atletik yeteneğini vurgulamakla kalmıyor, aynı zamanda uluslararası futbolda üst düzey bir forvet olarak istikrarlı gelişimini de işaret ediyor."

İTALYA - LAZIO CHANNEL: IMMOBILE, OSIMHEN KARŞISINDA YAVAŞLADI

"Dün gece, Türkiye Süper Liginde merakla beklenen bir maç, eski Lazio ve eski Napoli'nin karşılaşmasına sahne oldu. Heyecanla beklenen karşılaşma 2-1'lik skorla Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlandı. Her iki yedek kulübesinde de güçlü bir İtalyan unsurunun yer aldığı maç, izleyicilere 90 dakika boyunca yoğun bir mücadele ve seyir zevki yaşattı. Her iki teknik direktör de tipik İtalyan futbolunu ortaya koydu ancak kendi sahasında maçın kilit anlarında daha somut ve kararlı bir oyun ortaya koyan Galatasaray galip geldi. Bu sonuç turnuvanın geleceği için birçok olasılığı açık bırakırken, Galatasaray artık geleceğe iyimserlik ve kararlılıkla bakıyor."