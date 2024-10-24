UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye listede kaçıncı?
Galatasaray, Elfsborg karşılaşmasıyla bu sezon UEFA Avrupa Ligi’ndeki 2. galibiyetini aldı ve puanını 7’ye çıkardı. Bu sonucun ardından UEFA ülke puanı güncellendi. Peki, Türkiye kaçıncı sırada? İşte o liste...
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3 mağlup etti.
CİMBOM 3 PUANI KAPTI
Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. galibiyetini elde etti. Bir de beraberliği bulunan "Cimbom" puanını 7'ye yükselterek yoluna namağlup devam etti.
FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ ZORLU VİRAJDA
Diğer temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe ise bu akşam rakipleriyle kozlarını paylaşacak.
Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı? İşte o liste...
1- İNGİLTERE: 104.300
2- İTALYA: 90.300
3- İSPANYA: 89.490
4- ALMANYA: 86.600
5- FRANSA: 66.830
6- HOLLANDA: 61.300
7- PORTEKİZ: 56.316
8- BELÇİKA: 48.800
9- TÜRKİYE: 38.600
10- ÇEKYA: 36.050
11- İSKOÇYA: 36.050