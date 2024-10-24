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UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye listede kaçıncı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2024 09:22
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UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye listede kaçıncı?

Galatasaray, Elfsborg karşılaşmasıyla bu sezon UEFA Avrupa Ligi’ndeki 2. galibiyetini aldı ve puanını 7’ye çıkardı. Bu sonucun ardından UEFA ülke puanı güncellendi. Peki, Türkiye kaçıncı sırada? İşte o liste...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3 mağlup etti.

fotoğraf: AAfotoğraf: AA

CİMBOM 3 PUANI KAPTI

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. galibiyetini elde etti. Bir de beraberliği bulunan "Cimbom" puanını 7'ye yükselterek yoluna namağlup devam etti.

fotoğraf: AAfotoğraf: AA

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ ZORLU VİRAJDA

Diğer temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe ise bu akşam rakipleriyle kozlarını paylaşacak.

Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı? İşte o liste...

1- İNGİLTERE: 104.300

2- İTALYA: 90.300

3- İSPANYA: 89.490

4- ALMANYA: 86.600

5- FRANSA: 66.830

6- HOLLANDA: 61.300

7- PORTEKİZ: 56.316

8- BELÇİKA: 48.800

9- TÜRKİYE: 38.600

10- ÇEKYA: 36.050

11- İSKOÇYA: 36.050

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