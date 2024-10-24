UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye listede kaçıncı?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3 mağlup etti.

fotoğraf: AA

CİMBOM 3 PUANI KAPTI

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. galibiyetini elde etti. Bir de beraberliği bulunan "Cimbom" puanını 7'ye yükselterek yoluna namağlup devam etti.

fotoğraf: AA

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ ZORLU VİRAJDA

Diğer temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe ise bu akşam rakipleriyle kozlarını paylaşacak.

Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı? İşte o liste...

1- İNGİLTERE: 104.300

2- İTALYA: 90.300

3- İSPANYA: 89.490

4- ALMANYA: 86.600

5- FRANSA: 66.830

6- HOLLANDA: 61.300

7- PORTEKİZ: 56.316

8- BELÇİKA: 48.800

9- TÜRKİYE: 38.600

10- ÇEKYA: 36.050

11- İSKOÇYA: 36.050